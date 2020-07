Bryan Cranston : touché par le coronavirus, il vient en aide aux malades

Aux États-Unis, la crise sanitaire du coronavirus inquiète particulièrement. Et pour cause, le pays atteint le triste record du nombre de morts, avec presque 155 000 décès. L'acteur américain Bryan Cranston qui s'en est récemment pris à Kevin Spacey, vient d'annoncer dans une vidéo postée sur son compte Instagram avoir été touché par le virus au début de la crise : "J’ai strictement respecté le protocole et quand même… J’ai contracté le virus. Oui ça semble redoutable parce que plus de 150.000 Américains en sont morts. Je faisais partie des chanceux. Symptômes légers. Je vous encourage fortement à continuer de porter le foutu masque, vous laver les mains et respecter la distanciation sociale. Nous pouvons l’emporter, mais seulement si nous respectons les règles ensemble. Portez-vous bien."

une belle action

Mais l'acteur de Breaking Bad ne s'arrête pas là. Bryan Cranston déclare ensuite faire don de son plasma afin d'aider les personnes malades : "Je me suis dit que je pouvais faire quelque chose. Donc j’ai commencé un programme de don de plasma". En effet il se filme ensuite au sein du centre "UCLA Blood and Platelet", un centre américain spécialisé dans le don de plasma. Avec ce geste et les 840 millilitres de plasma récupéré, il espère pouvoir soigner de nombreux malades. L'acteur a ensuite encouragé les Américains à respecter les gestes barrières plus que jamais, et s'ils le peuvent, faire un don, eux-aussi.

Par J.F.