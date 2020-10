C à Vous : François Cluzet fustige Jean-Marie Bigard

Il y a quelques jours, François Cluzet était invité sur RTL. L'acteur n'avait pas hésité à dire ce qu'il pensait de Jean-Marie Bigard, au coeur de l'actualité en ce moment avec son soutien aux Gilets Jaunes et l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'avait pas été tendre avec l'acteur : "Ce qui me fait monter sur mes grands chevaux, c'est quand je vois qu'une chaîne d'information comme BFM TV consacre une heure en direct à ce roi des beaufs qu'est Jean-Marie Bigard. Alors là, ça me met, mais fou. Je ne comprends pas comment on peut donner une heure d'antenne en direct à un abruti total qui en plus vous explique qu'il va peut-être se présenter à la présidentielle avec un mot d'ordre : je me présenterai pour le peuple, au lieu de dire pour les beaufs que je suis, et ensuite qui tient des propos avec un masque, où il nous adresse à tous un mot de bienvenue, qui consiste à dire allez tous vous faire trois petits points".

"C'est l'intolérence"

Une sortie qui avait vivement agacé l'humoriste qui s'était défendu sur Instagram. "Bah alors François, on fait un petit boudin ? Présente toi si t'as le seum, frérot". Jean-Marie Bigard avait ensuite ajouté dans l'émission Les Grandes Gueules qu'en agissant de la sorte, François Cluzet insultait "des millions de personnes qui m'aiment".



Bien décidé à ne pas se laisser faire, François Cluzet a été interrogé sur le sujet dans C à Vous ce jeudi 1er octobre. L'acteur d'Intouchables s'est confié sur ce qui "l'ulcère" chez l'humoriste. "C'est l'intolérance. Finalement, le rôle des artistes, c'est prouver que la vie existe, prouver que finalement on peut douter non ? Alors quand je vois des types qui assènent des contre-vérités comme ça et qui, depuis des années et des années, me gênent, parce que je me dis merde à quoi ça sert notre combat humaniste... Même en tant que tout petit humaniste, alors j'ai quand même envie de dire, vous me posez la question, allez le v'là".

Par J.F.