Cameron Diaz maman, elle se confie sur sa fille pour la première fois

La vie de Cameron Diaz a été chamboulée le 3 janvier 2020. Alors que l’actrice avait pris la décision d’arrêter sa carrière pour se consacrer à sa famille, elle avait révélé au début de l’année l’arrivée surprise de sa fille : "Nous sommes si heureux, bénis et reconnaissants de commencer cette nouvelle décennie en vous annonçant la naissance de notre fille, Raddix Madden. Elle a immédiatement capturé nos coeurs et complété notre famille. Nous ne posteront pas de photos et ne partageront aucun détail, même si elle est vraiment vraiment adorable. De la part de notre famille aux vôtres, nous vous envoyons notre amour et nos meilleurs voeux pour cette belle nouvelle année". Et alors qu’elle se faisait très discrète depuis cette annonce, Cameron Diaz s’est enfin livrée auprès de Jimmy Fallon ce mercredi 22 juillet.

"C’est juste merveilleux"

Invitée de l’émission The Tonight Show, Cameron Diaz s’est confié sur son nouveau rôle de maman, alors qu’elle a pu passer beaucoup de temps avec sa fille Raddix Madden qui grandit très vite : "C’est le paradis. Ça passe si vite (...) Littéralement, chaque jour, il y a des progrès, et elle n'est plus le même bébé qu'elle était la veille. Où est passé hier ? Hier s'est envolé, et aujourd'hui est un nouveau jour, et demain sera un nouveau jour où elle sera un bébé complètement différent (...) Mais c'est si gratifiant de pouvoir être témoin de cette évolution, d'en faire partie et d'aider, simplement la laisser être elle-même, c'est juste incroyable. C'est juste merveilleux. C'est la meilleure chose qui nous soit arrivée à Benji et moi. Nous sommes tellement heureux".

Par Alexia Felix