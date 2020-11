Camille Cottin prête pour une carrière internationale ? Ce détail qui en dit long !

Depuis quelques années maintenant, Camille Cottin fait partie intégrante des actrices Française. En effet, la jeune femme s'est fait connaître grâce à son rôle dans "Conasse", les caméras cachées diffusées sur Canal+ dans "Le Petit Journal" en 2013. Face au succès de ces pastilles, Camille Cottin a décidé d'en faire un film, "Conasse, princesse des coeurs", qui lui a valu le César du meilleur espoir féminin. Et depuis, la compagne de Benjamin Mahon enchaîne les rôles ! On a pu la voir dans des films tels que "Telle mère, telle fille", "Larguée", "Toute première fois" ou encore "Le mystère Henri Pick".

de canal+ aux usa

Mais l'un des plus connus reste sans aucun doute son rôle d'Andréa Martell dans la série "Dix pour cent". La compagne de Benjamin Mahon incarne le rôle d'un agent de comédien intransigeante, qui fait passer son travail avant sa vie personnelle, à ses risques et périls. Et la série diffusée sur France 2 connaît un immense succès aux États-Unis. Et pour cause, sa diffusion sur Netflix l'a rend disponible outre-atlantique. C'est grâce à cela notamment que Sigourney Weaver a accepté de jouer dans la série, étant une grande fan.

Camille Cottin pourrait donc voir sa carrière aux États-Unis s'envoler. Elle a déjà été aperçue dans la série "Killing Eve", et bientôt c'est à Matt Damon qu'elle donnera la réplique. Il semblerait donc que la jeune femme soit prête à entamer une carrière américaine, et pour cause, elle vient de signer un contrat avec l'agence United Talent Agency qui représente notamment Arnold Schwarzenegger, Harrison Ford, Sandra Oh, Michael Douglas, Timothée Chalamet, Chris Pratt.

Par J.F.