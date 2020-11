Camille Lou en couple, sa belle déclaration à son nouveau compagnon

La nouvelle a été un choc pour les fans de Camille Lou. Après cinq ans d’amour, la comédienne a annoncé en juillet dernier sa séparation avec le comédien italien Gabriele Beddoni : "Parfois, on ne te demande pas ton avis. Il s’en va. Et ton monde s’écroule. Tu tombes, tu te fais très mal. Et tu te relèves, seule, et tut te rends compte qu’en fait, le monde est toujours là et qu’il encore plus beau que ce que tu croyais". Prête à aller de l’avant rapidement, Camille Lou n’avait pas hésité à supprimer toutes les photos d’elle en compagnie de son ancien compagnon sur Instagram. Et finalement il y a quelques semaines, les internautes ont eu la surprise de découvrir que Camille Lou a finalement retrouvé l’amour dans les bras d’un certain Romain Laulhe. La jeune femme a fait les présentations sur Instagram en partageant un premier cliché en compagnie du jeune homme qui semble être un professeur de surf.

"La magie se fait"

Visiblement heureuse de sa nouvelle vie, Camille Lou, qui sera prochainement à l’affiche de la version française de This is Us, a fait une touchante déclaration d’amour sur le réseau social ce samedi 21 novembre. Sur une photo prise à Biarritz, l’actrice se dévoile dans les bras de son compagnon : "Et parfois la magie se fait. Et tout prend sens", a-t-elle écrit en légende avec les hashtags « Love » et « Yingang ». Une manière de prouver que la jeune femme a bien tourner la page, et qu’elle va surtout mieux après avoir été testée positive au coronavirus : "Isolement social. Tu m’assommes plus que le covid lui-même. J’ai l’étrange sentiment de vivre à travers l’image que je me fais du monde et absolument pas dans le moment présent. Hâte de retrouver la pleine conscience de ce qui m’entoure. Hâte d’en avoir à nouveau le droit. Quitter la frustration et retrouver la vie, la vraie. #FuckingCovid #Patience", avait écrit la comédienne le 9 octobre dernier.

Par Alexia Felix