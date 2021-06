Camping : bientôt un 4ème volet ? Franck Dubosc répond

Depuis le premier volet, le film "Camping" fait un carton dans les salles de cinéma françaises. Avec un casting cinq étoiles qui réunit Franck Dubosc, Mathilde Seigner ou encore le défunt Claude Brasseur, le long-métrage qui relate les aventures du célèbre Patrick Chirac et sa bande d'amis vacanciers fascine. Le premier volet a réuni pas moins de 5,4 millions d'entrées tandis que le second a attiré 3,9 millions de curieux. Le troisième, toujours réalisé par Fabien Onteniente, a rassemblé 3,2 millions de spectateurs. "Camping 3" a connu un grand succès dès le premier jour de sa sortie. En rassemblant plus de 410 000 cinéphiles, "Camping 3" a ainsi réalisé le meilleur démarrage d'un film français depuis huit ans. Aujourd'hui, les fans de "Camping" attendent avec impatience le quatrième volet de la saga. Mais verra-t-il le jour ? Franck Dubosc a répondu à cette question ce samedi 12 juin 2021 sur les ondes de RTL.

"Une énorme partie de 'Camping' est partie avec Claude Brasseur"

Interrogé par Eric Dussart et Jade, Franck Dubosc a indiqué que le projet n'était pas prévu pour "tout de suite". D'ailleurs, pas certain qu'il voit le jour. Pour cause, à la suite de la disparition de Claude Brasseur survenue le 22 décembre 2020, Franck Dubosc imagine mal jouer dans un quatrième volet sans celui qui interprétait le rôle de Jacky Pic. "Y a plus Claude Brasseur donc (...) je trouve que ça serait beaucoup sur les épaules de Patrick (Chirac, ndlr) et un peu lassant. Y a une énorme partie de 'Camping' qui est partie avec Claude donc je ne sais pas si ça mérite", explique le comédien. Pour Franck Dubosc, enfiler son costume de Patrick Chirac sans jouer aux côtés de Claude Brasseur lui donnerait "l'impression de courir avec une jambe en moins". "Ça aurait moins de saveur pour moi, mais aussi pour le public aussi je pense", poursuit-il. "Le président de Pathé m'a posé la question hier", révèle cependant Franck Dubosc avant de conclure : "Je ne dis pas non car on ne sait jamais mais pour l'instant, ce n'est vraiment pas dans ma tête".

Par Matilde A.