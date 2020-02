Cannes 2020 : une femme à la tête du Festival pour remplacer Pierre Lescure ?

En pleine polémique des César, la présidence du Festival de Cannes pour échoir à une femme. Alors que l’Académie des César a annoncé sa démission collective le jeudi 13 février dans un communiqué, la question se pose de la succession de Pierre Lescure à la tête du festival de cinéma le plus prestigieux au monde. Depuis la vague MeToo, les femmes osent prendre la parole et postuler à des postes hauts placés. Le meilleur exemple étant l’ancienne ministre Christine Lagarde élue en 2011 à la tête du FMI puis en novembre 2019 présidente de la Banque centrale européenne. Une première pour une femme.

Plusieurs noms de femmes circulent pour succéder à Pierre Lescure

Le mandat de président de Pierre Lescure qui est à la tête du festival de Cannes depuis 2014, arrive à son terme comme le précisent nos confrères d’Allociné. Ce dernier est candidat à un 3e mandat mais à la tête du gouvernement, on aimerait qu’il soit remplacé par une femme. Paris Match évoque ainsi le nom de Mercedes Erra, créatrice et directrice de l’agence de communication BETC et actuellement présidente exécutive d’Havas. Le nom d’Isabelle Giordano, l’ex-madame cinéma de Canal + aujourd’hui à la tête d’Unifrance Films, a aussi été évoqué. Selon le magazine Challenges, cependant, c’est Laure Adler l’ancienne directrice de France Culture qui tiendrait la corde.

Le Festival de Cannes se tiendra du 12 au 23 mai 2020. Cette année le président du jury est Spike Lee. L’annonce complète de la sélection n’a pas encore eu lieu. Les noms des nominés devraient être connus mi-avril.

Par Mélanie C.