Carole Bouquet : Pourquoi l’Elysée l’a mise sur écoute

C’est une affaire bien mystérieuse qui concerne l’actrice Carole Bouquet et qui a été révélée en 1993. En 1985, alors qu’elle était en couple avec Jean-Pierre Rassam, Carole Bouquet fut mise sur écoute par l’Elysée. Peu avant le début de cette affaire, en 1982, des attentats furent perpétrés dans la capitale rue de Marbeuf et rue des Rosiers. Face à cet événement, François Mitterand a souhaité protéger l’Elysée, et pour cela, il a décidé de créer une cellule antiterroriste pour notamment écouter des personnalités publiques comme certains journalistes et l’actrice Carole Bouquet. Selon le dossier judiciaire de l’affaire, deux lignes téléphoniques de l’actrice française ont été placées sous écoute avec comme motif, "sécurité des personnalités de la Défense". Mais selon Carole Bouquet qui s’est confiée à ce sujet à Vanity Fair en mars 2020, la raison serait tout autre : "On voulait écouter Rassam".

"La vérité, on la saura jamais"

A cette époque Carole Bouquet était la compagne de Jean-Claude Rassam, un producteur de cinéma libanais à qui on prêtait des relations avec des groupes libanais et le président algérien Chadli Benjdedid. Selon Carole Bouquet, la DGSE laissait "sous-entendre que Jean-Pierre serait un marchand d'armes, qu'il aurait des liens avec des groupes au Liban, mais aussi avec le président algérien Chadli Bendjedid". Mais la mort de Jean-Pierre Rassam en janvier 1985 rend cette explication incohérente puisque que Carole Bouquet est restée sur écoute après cet événement : "La vérité sur les raisons de ces écoutes, on ne la saura jamais. Je crois qu’ils se sont méfiés et qu’ils ont vraiment déconné en portant atteinte à nos vies privées. Je leur souhaite de s’être beaucoup amusés en nous écoutant". En janvier 2005, Carole Bouquet a finalement obtenu des dommages et intérêts pour "atteinte à l’intimité de sa vie privée" avec un euro symbolique et 5 000 euros pour couvrir ses frais d’avocats.

Par Alexia Felix