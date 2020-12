Caroline Cellier : la comédienne est morte à 75 ans, Christophe Dechavanne lui rend hommage

Le monde du cinéma est en deuil. Caroline Cellier vient de mourir à l'âge de 75 ans. La comédienne avait été récompensée par le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 1985 pour son rôle désormais emblématique dans "L'année des méduses". Elle avait également joué dans "Didier" aux côtés d'Alain Chabat. C'est son fils Nicolas Poiret qui a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. "Aujourd’hui, on se quitte pour quelques minutes. Mais tu auras été et tu resteras éternellement ma force, mes fous rires, mes angoisses, ma dérision, mes coups de sang, ma chevalière des injustices, ma détectrice d’hypocrisie, ma lune, ma Moune, ma mère, ma bataille." Nicolas Poiret est né de son union avec le comédien Jean Poiret. En couple depuis 1965, ils s'étaient mariés en 1992.

Depuis l'annonce de sa mort, les hommages sur les réseaux sociaux se multiplient. Aussi bien de la part d'anonymes que de célébrités. "Pfff que cette année de merde se termine vite…et que la suivante juste normale ce sera déjà bien", "Une vraie figure du cinéma français, regrets, paix à son âme" a-t-on pu lire sur Twitter.

Christophe Dechavanne, récemment blessé à la cheville, lui a adressé un dernier hommage sur son compte Twitter. Ils s'étaient croisés à de nombreuses reprises, notamment lorsque l'animateur présentait "C'est encore mieux l'après-midi". "Caroline Cellier, Toutes mes douces pensées à Nicolas Poiret son fils...Sylvie Poiret m’a présenté à Caroline et à son père Jean. J’avais 18/19 ans. Je fumais la pipe et l’air couillon, baba devant la meilleure et la plus belle actrice d’ici. Et si drôle ds la vie. Fuck 2020…"

Par J.F.