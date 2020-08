Catherine Deneuve : ce joli cadeau à sa petite-fille Anna Biolay !

Catherine Deneuve est l’heureuse grand-mère de cinq petits-enfants. Son fils Christian Vadim a eu un garçon et deux filles tandis que sa fille Chiara Mastroianni a eu un garçon et une fille. C’est de son union avec Benjamin Biolay que naît Anna, la fille de Chiara Mastroianni. Aujourd’hui âgée de 17 ans, Anna est très proche de sa grand-mère Catherine Deneuve. D’ailleurs, le réalisateur Martin Provost a eu l’occasion de voir l’actrice de 76 ans entourée de ses petits-enfants. "Elle est une grand-mère géniale", confiait le réalisateur à "Paris Match" en juillet dernier.

Rencontre surprise !

Dès qu’elle en a l’occasion, Catherine Deneuve les gâte. La preuve avec Anna Biolay, à qui Catherine Deneuve a récemment réservé une jolie surprise ! Alors qu’elle était en tournage avec le rappeur Nekfeu pour le film "Tout nous sépare", qui sort ce mardi 11 août sur Netflix, Catherine Deneuve a organisé une rencontre entre le rappeur et sa petite-fille. Et pour cause, Anna Biolay est fan de Nekfeu ! "Elle connaît toutes les chansons de Nekfeu par cœur. Absolument toutes", a détaillé Catherine Deneuve aux "Inrockuptibles". Très proche de sa petite-fille, Catherine Deneuve a continué d’expliquer : "Je passe beaucoup de temps avec elle le week-end et on en écoute [du rap, ndlr] souvent dans la voiture". Anna Biolay a également invité sa célèbre grand-mère à un concert de son idole Nekfeu. Un souvenir mémorable pour Catherine Deneuve : "Quand je suis allée à son concert avec elle à Bercy, j’étais sidérée. Je ne m’attendais pas à un spectacle pareil. Il règne une espèce de fièvre impressionnante, c’est très physique".

Par Matilde A.