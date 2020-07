Catherine Deneuve : ces mauvaises habitudes que l'actrice a abandonné après son AVC

Catherine Deneuve a tiré un trait sur ses mauvaise habitudes. Depuis son accident vasculaire ischémique en novembre dernier, l'actrice a pris le temps de se remettre. Forcée de prendre une pause rallongée avec le confinement, Catherine Deneuve a aujourd’hui retrouvé la forme ainsi que le tournage du film d’Emmanuelle Bercot. Mais après cette longue période en retrait, l'actrice a retrouvé son quotidien en adoptant une meilleure hygiène de vie. Dans son numéro sorti ce jeudi 9 juillet, Paris Match raconte ce à quoi ressemblent les journées plus paisibles de Catherine Deneuve, entre sa vie à Paris et dans sa maison de campagne.

Catherine Deneuve "promet" d'abandonner la cigarette

Dans la capitale au sein du quartier de Saint-Sulpice, Catherine Deneuve passe du bon temps avec son amie Dolores Branco, maman de l'avocat Juan Branco, en dégustant des glaces ou faisant des courses. Avec la réouverture des cinémas, l'actrice a retrouvé les salles obscures durant l'après-midi, avant de profiter de ses "cantines asiatiques" préférées. Avec l'arrivée de l'été, Catherine Deneuve s'est depuis rendue, accompagnée de son chien Shiba, dans sa maison de campagne. Au milieu de la nature, elle a pris la main verte en s'occupant de son jardin et de ses plantes. A côté de ses petits plaisirs, l'actrice compte renoncer à certains qui étaient plus nocifs pour sa santé. Après ses problèmes de santé, Catherine Deneuve "promet" de laisser derrière elle la cigarette ainsi que les nuits blanches qu'elle consacrait à regarder des films et des séries. Avec ces bonnes résolutions, l'actrice met toutes les chances de son côté pour garder la forme et assurer lors des tournages.

Par Marie Merlet