Catherine Deneuve "odieuse" : Darius Rochebin raconte son interview avec l'actrice

Journaliste populaire en Suisse, Darius Rochebin a fait sa rentrée en France sur LCI. Après avoir présenté pendant plus de vingt ans le journal télévisé dans son pays, il anime depuis ce lundi 24 août une émission d'actualité à 20 heures où il va pouvoir démontrer ses talents d’intervieweur. Car Darius Rochebin ne mâche pas ses mots comme il l'a montré dans "L'Instant M" sur France Inter ce mardi 25 août. En dehors des grands dirigeants politiques qu'il a pu interroger durant sa carrière, le journaliste a aussi donné un entretien avec Catherine Deneuve dont il se souvient très bien. "C'était une très forte expérience parce qu'elle était infecte, vraiment infecte, du début à la fin. Et en même temps c'était son charme. (...) 'Soyez odieux, tout ira mieux' elle l'appliquait à la lettre", a-t-il lâché en toute franchise.

"Elle était vraiment odieuse"

"Je me rappelle la fin de l'interview, on était dans l'ascenseur. Je lui dis : 'une petite photo pour les réseaux sociaux', elle me dit : 'non j'aime pas les réseaux sociaux', elle s'est retournée et je vois encore son manteau de fourrure encore comme ça très ample et on a fini le trajet en ascenseur avec elle qui me tournait le dos", a-t-il raconté. Malgré l’attitude de l'actrice, Darius Rochebin a pu obtenir une interview satisfaisante. "C'est la grâce des interviews. Il y avait une réflexion que j'ai beaucoup aimée : 'il faut toujours retrouver la grâce du débutant'. C'est à dire même quand vous êtes comme elle, à un point de carrière où vous n'avez plus rien à prouver, il faut retrouver une espèce de fraîcheur, d'audace. Et on le voyait dans certains de ses films où elle se moque un peu d'elle-même, un peu de dérision...", a assuré le journaliste qui ne garde donc pas un mauvais souvenir de cette rencontre. "Je trouve qu'on peut à la fois trouver une personne insupportable, elle était vraiment odieuse, et en même temps une très grande artiste", a ajouté Darius Rochebin, ouvert pour recevoir Catherine Deneuve dans sa nouvelle émission sur LCI.

Par Marie Merlet