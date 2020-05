Catherine Deneuve rend un bel hommage à Michel Piccoli

Le célèbre acteur Michel Piccoli s’est éteint le 12 mai dernier à 94 ans. Figure incontournable du cinéma français, il a tourné avec les plus grands. Jean-Luc Godard, Alfred Hitchock, Agnès Varda ou encore Claude Sautet et Luis Buñuel. L’acteur s’est fait connaître dans "Le Mépris" avec Brigitte Bardot. Parmi les personnalités dont il était proche, Catherine Deneuve ne s’était pas encore exprimée. L’actrice s’est confiée au magazine Les Inrockuptibles dans un long entretien. "Michel et moi avons tourné beaucoup de films ensemble. Onze me semble-t-il" débute la comédienne. Michel Piccoli était présent lorsque Catherine Deneuve a appris le décès tragique de sa sœur, Françoise Dorléac. Un lien fort s’est créé entre les deux.

"J’appréciais son humour, son charme, sa malice"

Leur premier tournage ensemble s’est déroulé dans les années 60 dans un film d’Agnès Varda, "Les Créatures", sorti en 1965. Puis 10 autres longs-métrages ont suivi. "Michel et moi nous sommes d’emblée très bien entendus. Nous adorions nous retrouver. Un lien intime, une compréhension mutuelle, un amusement à être ensemble, se remettaient immédiatement en place à chaque fois que nous tournions ensemble" confie l’actrice avant de lui rendre hommage. "J’appréciais son humour, son charme, sa malice, une forme de réserve aussi". Puis elle révèle avoir entendu parler "de ses colères terribles" mais ne jamais en avoir été témoin. Elle ajoute ensuite que l’ancien mari de Juliette Gréco "a toujours été d’un tempérament assez égal" avec elle.

Par Valentine V.