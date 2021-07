Catherine Deneuve : sa maman est décédée à l'âge de 109 ans

Catherine Deneuve a perdu sa maman, Renée Deneuve. Cette dernière est décédée le 11 juillet dernier à Paris. Elle avait 109 ans. L'annonce a été faite via un avis de décès que nos confrères du Figaro ont publié dans leur journal. Le journaliste Jean-François Guyot l'a relayé ce jeudi 15 juillet 2021 sur sa page Twitter. Connue également sous le nom de Renée Dorléac, Renée Deneuve a principalement travaillé au théâtre et dans le domaine du doublage, comme l'indique sa page Wikipédia. Ainsi, elle a prêté sa voix à Olivia de Havilland, Judy Garland, Sylvia Sidney ou encore Esther Williams. Depuis la disparition d'Yvette Lebon en 2014, elle était la doyenne des actrices et acteurs du monde.

Côté vie privée, Renée Deneuve a été mariée au comédien Maurice Dorléac, décédé en décembre 1979. Ensemble, ils ont eu trois filles : les actrices Françoise Dorléac (1942), Sylvie Dorléac (1946) et Catherine Deneuve (1943). Avant ça, elle a donné naissance à Danielle, née en 1937, fruit de son amour avec le comédien Aymé Clariond. Par ailleurs, elle est la grand-mère de l'acteur Christian Vadim et de l'actrice Chiara Mastroianni.

"Question énergie, on doit tenir pas mal de ma mère"

En 2012, dans le magazine "M", Catherine Deneuve s'était confiée sur sa maman, alors âgée de 100 ans. "C'est incroyable, oui : ma mère a 100 ans ! Bientôt 101. Elle vit seule chez elle, joue au bridge, porte des lunettes, mais conserve une très bonne ouïe et une tête fomidable. C'est assurément une image réconfortante de la vieillesse. Je me dis que, question énergie, on doit tenir pas mal de ma mère, mes soeurs et moi (...) Elle a été comédienne très jeune, elle a même joué enfant au théâtre et fut doyenne de l'Odéon à 30 ans. Et puis, elle s'est arrêtée de travailler à la naissance de sa troisième fille. C'est un gros truc que d'élever quatre enfants. D'autant qu'elle nous a laissées assez libre", disait-elle.

