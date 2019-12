Catherine Deneuve victime d’un AVC : Juliette Binoche lui adresse un message

Dans la nuit du 5 au 6 novembre dernier, Catherine Deneuve avait été victime de ce qui avait d’abord été annoncé comme un "malaise", alors qu’elle était en plein tournage du film "De son vivant" d’Emmanuelle Bercot. Plus tard, on apprenait que la Taulière du septième art avait, en réalité, souffert d’un accident vasculaire ischémique et que son état avait été jugé sérieux. Depuis, les nouvelles rassurantes s’enchaînent. Le 11 décembre dernier, nos confrères du Parisien annonçaient que, après un mois d’hospitalisation, Catherine Deneuve avait pu regagner son domicile "près de l’église Saint-Sulpice". Elle s’y reposera jusqu’à la reprise du tournage de "De son vivant", suspendu suite aux pépins de santé de la star.

"Elle a une force incroyable"

Après ses proches, c’était au tour de Juliette Binoche d’évoquer l’état de santé de Catherine Deneuve. Récemment invitée sur l’antenne de BFMTV, la comédienne a adressé un tendre message de soutien à l’actrice de 76 ans. "Elle a une force incroyable", a estimé Juliette Binoche. "On a l’impression qu’elle passe dans la vie un peu comme ça, au-delà de ses possibilités terrestres", a-t-elle poursuivi. Et de conclure : "donc je croise les doigts, j’espère qu’elle passera ce moment difficile". Les deux femmes se donneront la réplique dans "La Vérité" de Hirokazu Kore-eda, en salles mercredi 25 décembre. À la fin du mois de novembre, un autre collègue de Catherine Deneuve avait rassuré le public au sujet de sa santé. Il s’agissait de Benoît Magimel, qui sera également à l’affiche de "De son vivant". "Elle va bien, elle se repose, elle reprend des forces tout simplement, et on se retrouve bientôt pour finir ce tournage", disait-il. La convalescence se poursuit.

Par Laura C-M