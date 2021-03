Catherine Frot : pourquoi son nouveau projet fait (déjà) polémique

Les salles de cinéma ne peuvent toujours pas accueillir de public. Mais cela ne décourage pas les réalisateurs qui continuent de produire des films. En 2022, on retrouvera sur nos grands écrans Catherine Frot. Après plusieurs années d'absence, l'actrice emblématique revient aux côtés de Fabrice Luchini. Un duo au premier abord, très prometteur ! Et pourtant ! Ce dernier est à peine sorti et le tournage pas encore commencé que les critiques fusent déjà. Et pour cause, Catherine Frot incarnera dans "Un homme heureux", un homme transgenre. Les internautes ont alors déploré le fait que le rôle de ce personnage soit incarné par Catherine Frot et non par une personne transgenre.

"Ça ne sent pas très bon

L'actrice transgenre PommePelleup s'est confiée sur le projet sur Twitter, elle en a profité pour faire une étrange confidence : "C’est pour ce film horrible qu'on m'a proposé de passer le casting pour un second rôle il y a quelques mois. Spoiler alert : rien ne va. Et pourtant on a été nombreuses et nombreux à les avoir prévenus".

Un choix qui semble agacer également les internautes. Ces derniers ont vivement réagi sur Twitter. "Une femme va jouer un homme trans ? allez poubelle", "Vraiment effarant...", "Ce film avec Catherine Frot en homme trans n'est pas encore tourné et déjà, rien ne va", "Utiliser les transidentités comme ressort comique ça a été fait et refait et c'est non", "Ça m'effraie un peu...", "La déception c'était une des rares actrices Françaises que j'appréciais encore", "Ça ne sent pas très bon".



D'autres ont au contraire, tenter de comprendre pourquoi Catherine Frot avait été choisie : "Pourquoi pas pour l’ouverture d’esprit pour le grand public. Utile", "Il avait été reproché à Intouchables d'avoir choisi un comédien valide. Mais n'est-ce pas le propre de la comédie, justement, d'incarner au plus juste une personne que l'on n'est pas ?"

Par J.F.