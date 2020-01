Cécile de France mariée : qui est son époux Guillaume Siron ?

Révélée au début des années 2000 dans "L’Auberge espagnole", premier volet de la trilogie de Cédric Klapisch, Cécile de France n’est plus à présenter. Ce dimanche 19 janvier, elle est à l’affiche du film "Ôtez-moi d’un doute", diffusé sur France 2. Un film sorti dans les salles obscures en 2017, soit deux ans après une polémique de taille pour la comédienne. Souvenez-vous, en 2015, elle avait campé le rôle de Carole, jeune féministe des années 70, dans "La Belle saison". Là, elle avait donné la réplique à Izïa Higelin, qui s’était glissée dans la peau d’une militante féministe. Les deux personnages tombent amoureux, livrant de nombreuses scènes "de nature à perturber un jeune public", comme l’avait estimé le maire de Camaret-sur-Aigues. Ce dernier avait d'ailleurs censuré "La Belle saison". Dans "Ôtez-moi d’un doute", Cécile de France donne vie au personnage de Anna Levkine. Un médecin dont Erwan (François Damiens) tombe fou amoureux.

Rencontré sur les bancs de l’école

Si elle a eu tendance à camper des rôles de lesbiennes ou de femmes sans attaches, Cécile de France, elle, est bien une femme comblée en amour. Très discrète lorsqu’il s’agit d’évoquer sa vie privée, elle coule toutefois de beaux jours dans les bras de Guillaume Siron. Entre eux, tout avait commencé en 1997, sur les bancs de l’Ecole Supérieure des arts et techniques du théâtre. Et si la Belge avait choisi la comédie, Guillaume Siron, qui a déjà joué dans plusieurs films comme "Le Tour du monde en 80 jours", avait trouvé son chemin vers la section "son". Le couple avait franchi un cap en 2006 en se mariant. Un an plus tard, Cécile de France et son mari accueillaient leur premier enfant, un petit garçon prénommé Lino. Trois ans après, la comédienne de 44 ans a donné naissance à une petite fille, son second et dernier enfant, baptisée Joy. Femme et mère épanouie, Cécile de France préfère pourtant préserver sa vie personnelle des regards indiscrets. "Je veux bien parler passionnément de mon métier, pas de ma vie personnelle. Et c’est justement pour ça que tout va bien", disait-elle à Télé 7 Jours en octobre 2015. Vivons heureux…

Par Laura C-M