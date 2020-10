Céline Dion décroche un rôle au cinéma aux côtés de Sam Heughan et Priyanka Chopra

Les fans de Céline Dion vont être aux anges. La célèbre chanteuse possède de nombreuses cordes à son arc. Si ces derniers temps, Céline Dion s'était faite discrète, elle a fait une rare apparition aux côtés de Jean-Jacques Goldman qui a ravi ses abonnés. La star planétaire a sorti une vidéo Youtube plutôt vintage où elle dévoile les coulisses de l'enregistrement de la chanson "S'il suffisait d'aimer". De quoi rendre nostalgiques tous les adeptes de la chanteuse. En tout cas, après la musique, la mère de trois enfants a décidé de se lancer un nouveau défi et a décroché son premier rôle au cinéma aux côtés de célèbres acteurs !

Un casting de rêve

Un casting cinq étoiles qui fait rêver. Selon le site américain Deadline, Sam Heughan, l'interprète de Jamie Fraser dans Outlander ainsi que Priyanka Chopra, ex star de Quantico et Miss Monde, vont jouer dans le drame romantique Screen Gems, provisoirement intitulé Text For You. Si ce duo est déjà prometteur, l'icône de la musique, Céline Dion, vient apporter du piment en rejoignant le casting de ce long-métrage de Jim Strouse. Ce film est inspiré du succès du box-office allemand de 2016, SMS Fur Dich, basé sur le roman de Sofie Cramer.

Une histoire d'amour prenante

Le synopsis met l'eau à la bouche et annonce des scènes riches en émotion. "Il s'agit d'une femme qui, pour soulager la douleur après avoir perdu tragiquement son fiancé, commence à envoyer des textes romantiques dans son ancienne ligne. Il s'avère que le numéro de téléphone a été réaffecté à un homme de l'autre côté de la ville souffrant d'un chagrin similaire. Les deux se rencontrent et ressentent une connexion indéniable, mais ne semblent pas laisser le passé derrière eux. Dans ce remake américain, la musique et l'influence de Dion leur donnent le courage de tenter à nouveau une chance avec l'amour." Sur les réseaux sociaux, Priyanka Chopra a fait part de sa joie de rejoindre un tel casting.

Par Solène Sab