César 2020 : absent lui aussi, Jean Dujardin, s'énerve sur Instagram

A moins d'une heure du début de la cérémonie des César, la tension est à son comble, aussi bien aux abords de la Salle Pleyel, que sur les réseaux sociaux. Sur place, les militantes féministes sont en effet en train de manifester avec ferveur contre la nomination du film "J'Accuse". L'Académie des César a en effet fait le choix de nommer à douze reprises, le long-métrage réalisé par Roman Polanski. Or voilà, le réalisateur polonais est à la fois connu pour son travail mais aussi pour les nombreuses accusations de viol et d'agression sexuelle dont il fait l'objet. On note d'ailleurs que le mari de l'actrice Emmanuelle Seigner a été jugé pour une affaire d'abus sexuel sur mineur en 1977.



Si Roman Polanski qui est le réalisateur du film, a annoncé son intention de ne pas se rendre à la cérémonie des César face aux nombreuses polémiques et aux nombreux appels au boycott, Alain Goldman, le producteur du film, a également affirmé, il y a quelques heures, que la production serait absente.



Les regards étaient donc portés sur Jean Dujardin, acteur principal du film, qui depuis, plusieurs semaines, mise sur le silence. Contre toute attente, l'acteur de 47 ans vient de réagir sur Instagram.

"En faisant ce film j’ai cru avoir fait plus de bien que de mal"

A la dernière minute, Jean Dujardin a laissé sous-entendre que lui non plus, se rendrait pas à la Salle Pleyel, ce vendredi 28 février 2020. Dans un premier post Instagram, l'acteur écrit : e voudrais simplement rappeler que J'accuse est le titre d'un article assez célèbre d'Emile Zola. Bonne soirée !" Un message accompagné d'une photo du tournage sur laquelle, un journal avec le fameux article d'Emile Zola, brûle au sol.



Dans un second post, toujours sur Instagram, le mari de Nathalie Péchalat tient une nouvelle fois à attirer la lumière sur l'histoire du film : "En faisant ce film j’ai cru et je le crois encore, avoir fait plus de bien que de mal", le tout en partageant cette fois, l'image de l'article original d'Emile Zola, paru dans le journal L'Aurore, le 13 janvier 1898.

Par E.S.