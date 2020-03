César 2020 - Adèle Haenel : cet "élément déclencheur" qui a provoqué sa sortie fracassante

Pour la 45e édition des César qui s'est déroulée le 28 février dernier à la salle Pleyel, à Paris, l'Académie a fait appel à Florence Foresti en tant que maîtresse de cérémonie. Si l'humoriste n'a pas manqué de prononcer un discours engagé en faveur de la cause féminine, elle n'a pas clôturé la soirée. La raison ? Le sacre de Roman Polanski en tant que meilleur réalisateur pour son film, "J'Accuse". Peu après la fin de l'évènement, Florence Foresti a posté le mot "écoeurée" dans sa story Instagram. Quant à Adèle Haenel, l'actrice de 31 ans a quitté la salle Pleyel en hurlant : "La honte ! Vive la pédophilie".

Pour rappel, en novembre dernier, Adèle Haenel a accusé Christophe Ruggia d''attouchement" et de "harcèlement sexuel" lorsqu'elle était adolescente, entre 2001 et 2004, comme le relayait Le Monde. Deux mois après, le cinéaste a été mis en examen pour "agressions sexuelles sur mineur de 15 ans".

"Je n'aurais pas pété les plombs..."

La sortie fracassante d'Adèle Haenel aux César a fait réagir. Si Lambert Wilson a pointé du doigt son attitude, Laurence Ferrari l'a soutenue lors de sa venue dans "Face aux médias" sur Non Stop People. Au lendemain de la cérémonie, la comédienne est revenue sur son départ, tout d'abord dans les colonnes de Mediapart. "Ils voulaient séparer l'homme de l'artiste, ils séparent aujourd'hui les artistes du monde. Ils pensent défendre la liberté d'expression, en réalité, ils défendent leur monopole de la parole. Ce qu'ils ont fait hier soir, c'est nous renvoyer au silence, nous imposer l'obligation de nous taire", disait-elle.

Dans un entretien qu'elle a accordé en exclusivité à Paris Match, Adèle Haenel a évoqué pour la première fois cet "élément déclencheur" qui lui a fait quitter la salle Pleyel. "J'étais énervée, mais je n'aurais pas pété les plombs s'il n'y avait eu ce mec derrière moi qui a crié : 'Bravo Roman!' quand Polanski a gagné. Ça a été l'élément déclencheur. J'ai dit : 'C'est la honte', Céline [Sciamma la réalisatrice ndlr] m'a répondu : 'Viens, on se casse' et je me suis levée", a-t-elle dit.

