César 2020 : Adèle Haenel revient sur sa sortie fracassante

"La honte, c'est la honte !" s'exclame Adèle Haenel en sortant de la salle Pleyel en plein direct. Elle est suivie par la réalisatrice Céline Sciamma et d'autres actrices. Son geste fort a été salué par de nombreuses personnalités dont Swann Arlaud, César du meilleur acteur dans un rôle, Sara Forestier qui a posté un long message sur Instagram ou encore l'actrice américaine Jessica Chastain. Samedi 29 février, au lendemain de la cérémonie, Adèle Haenel a évoqué son geste et le sacre de Roman Polanski auprès de Mediapart. "Ils voulaient séparer l'homme de l'artiste, ils séparent aujourd'hui les artistes du monde". L'actrice qui a accusé le réalisateur Christophe Ruggia en novembre dernier "d'attouchements" et de "harcèlement sexuel" dénonce le silence de ceux qui "ne veulent pas entendre nos récits". Et elle n'en reste pas là.

"Si on riait aussi des dominants ?"

"Ils pensent défendre la liberté d'expression, en réalité ils défendent leur monopole de la parole. Ce qu'ils ont fait hier soir, c'est nous renvoyer au silence, nous imposer l'obligation de nous taire" déclare Adèle Haenel. Puis elle ajoute : "Et toute parole qui n'est pas issue de leurs rangs, qui ne va pas dans leur sens, est considérée comme ne devant pas exister. Ils font de nous des réactionnaires et des puritain(e)s, mais ce n’est pas le souffle de liberté insufflé dans les années 1970 que nous critiquons, mais le fait que cette révolution n’a pas été totale, qu’elle a eu un aspect conservateur, que, pour partie, le pouvoir a été attribué aux mêmes personnes. Avec un nouveau système de légitimation. En fait, nous critiquons le manque de révolution".

Au début de la soirée, Adèle Haenel a vu qu'il "se passait quelques chose" mais regrette que cela n'ait pas duré. "Toute la soirée a tourné autour de l'idée que l'on ne pourrait plus rien dire. 'Comment on va rire maintenant si on ne peut plus se moquer des opprimés ?' Mais si on riait aussi de nous-mêmes, si on riait aussi des dominants ?" propose l'actrice.

Par Non Stop People TV