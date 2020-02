César 2020 : Aïssa Maïga "effrayée" après le sacre de Roman Polanski

L'actrice Aïssa Maïga a remis le César du meilleur espoir féminin à Lyna Khoudri au cours de la soirée. Si son discours pour plus de diversité au cinéma était quelque peu confus et a partagé les internautes, l'actrice a vivement réagi suite au César du meilleur réalisateur attribué à Roman Polanski. Après Adèle Haenel qui a quitté la salle furieuse en plein direct, Aïssa Maïga s'est exprimée auprès de Marine Turchi, journaliste à Mediapart. La comédienne a des mots forts lorsqu'elle livre son ressenti au moment de l'annonce : "J'ai été clouée sur place, effrayée, dégoûtée à titre vraiment personnel, dans mes tripes. J'ai pensé à toutes ces femmes qui voient cet homme plébiscité et à toutes les autres victimes de violences sexuelles".

Aïssa Maïga : "J'ai envie d'aller rejoindre les manifestantes là"

L'actrice pense fort aux femmes victimes d'agressions sexuelles et leur adresse son soutien. "Et j'imagine quel symbole cela peut revêtir pour elles. Moi j'ai envie d'aller rejoindre les manifestantes là, c'est tout". Des féministes ont manifesté devant la salle Pleyel avant le début de la cérémonie afin de dénoncer les 12 nominations de Roman Polanski, visé par plusieurs femmes pour viol et agressions sexuelles. Aïssa Maïga a eu la même réaction que celle d'Adèle Haenel lorsque le César du meilleur réalisateur été annoncé, "Quelques secondes après l'annonce, je suis partie. C'est comme dans les familles, on croit se connaître un petit peu et puis à la faveur d'une extrême révélation, on découvre qui sont les gens".

#Cesar2020 #Polanski : la réaction d’@AissaMaiga à @Mediapart :

« J’ai été clouée sur place, effrayée, degoutée à titre vraiment personnel, dans mes tripes. J’ai pensé à toutes ces femmes qui voient cet homme plébiscité, et à toutes les autres victimes de violences sexuelles » — Marine Turchi (@marineturchi) February 28, 2020

@AissaMaiga : « Et j’imagine quel symbole cela peut revêtir pour elles. Moi j’ai envie d’aller rejoindre les manifestantes là, c’est tout » @cesar2020 — Marine Turchi (@marineturchi) February 28, 2020

. @AissaMaiga à @Mediapart : « Quelques secondes après l’annonce [Polanski], je suis partie. C’est comme dans les familles, on croit se connaître un petit peu et puis a la faveur d’une extrême révélation, on découvre qui sont les gens » — Marine Turchi (@marineturchi) February 28, 2020

