César 2020 : après Roman Polanski, la production de "J'Accuse" annonce son absence

La 45e cérémonie des César se tiendra ce vendredi 28 février 2020. Alors que tout le monde s'interrogeait sur sa venue, Roman Polanski a annoncé ce jeudi 26 février 2020, sa décision de ne pas venir à la soirée de remise de prix. "C'est donc avec regret que je prends cette décision, celle de ne pas affronter un tribunal d'opinion autoproclamé prêt à fouler au pied les principes de l'Etat de droit pour que l'irrationnel triomphe à nouveau sans partage." a en effet déclaré le réalisateur sous les feux des critiques, à l'AFP.



Alors que la cérémonie risque d'être interrompue par une vague de manifestantes féministes, un autre membre de la production du film "J'Accuse", annonce à son tour qu'il ne sera pas présent dans la mythique Salle Pleyel, ce vendredi 28 février.

Jean Dujardin présent à la cérémonie ?

A quelques heures de la cérémonie, Alain Goldman vient en effet de prendre la parole via un communiqué transmis à l'AFP. Le producteur du film sera lui absent : "Nous ne pouvons pas accepter que le vote démocratique des 4.313 membres de l'Académie soit remis en cause par un tribunal d'opinion (...). Nous avons donc décidé de ne pas être présents à la Cérémonie des César 2020".



Le producteur a également tenu à faire la lumière sur l'histoire du film : "J'Accuse rend hommage à un héros oublié, le Colonel Picquart, grâce à qui l'innocence de Dreyfus a pu être révélée. Nous sommes fiers de l'avoir fait".



Si le réalisateur et le producteur du film seront absents, la présence des acteurs et notamment des deux têtes d'affiche, à savoir Jean Dujardin et Louis Garrel, reste pour l'instant incertaine.









Par E.S.