César 2020 : Catherine Jacob en colère contre Vincent Dedienne, elle le tacle

Vendredi dernier a eu lieu la 45e édition des César à la salle Pleyel, à Paris. Une soirée mouvementée à laquelle Roman Polanski n'a pas assistée, lui qui a remporté le César de la meilleure réalisation pour "J'Accuse". Après son sacre, la maîtresse de cérémonie Florence Foresti n'a pas clôturé l'évènement. Une attitude qui ne fait pas l'unanimité.

En effet, Lambert Wilson a poussé un coup de gueule lundi 2 mars au micro de France Info. "Je suis très en colère, c'est n'importe quoi ! Si on estime qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le fait que Polanski ait des nominations, alors on ne vient pas", a-t-il dit. Il a aussi réagi à la sortie d'Adèle Haenel. "On ne part pas au milieu de la cérémonie parce que Polanski reçoit un prix ! Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la règle du jeu", a-t-il poursuivi.

"La pauvreté de votre 'univers comique'"

Une autre comédienne a fustigé un passage des César 2020. Il s'agit de Catherine Jacob. Et c'est contre Vincent Dedienne que la comédienne est en colère. Pendant la cérémonie des César 2020, l'acteur a osé une blague sur elle, ce qu'elle n'a pas du tout apprécié. Elle l'a fait savoir dans une "lettre publique" transmise par son agent.

"Monsieur, ma cliente Catherine Jacob et moi-même Laurent Savry, son agent (Agence A2), ne pouvant pas sérieusement être suspectés d'absence du sens de l'humour, n'avons guère goûté le vôtre lors de la cérémonie des César. Votre piteuse tentative de mot d'esprit à propos 'd'un orgelet de Catherine Jacob en 2002' ne correspond évidemment à rien, sinon à l'expression de la vacuité et la pauvreté de votre 'univers comique'. Nous espérons toutefois que vous avez passé une bonne soirée".

Par Non Stop People TV