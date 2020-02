César 2020 : Célébrer Roman Polanski "est très difficile" selon Franck Riester

La 45ème édition des César s'est déroulée dans un climat de tensions avec les 12 nominations du film "J'Accuse" de Roman Polanski. S'il n'était pas présent dans la salle Pleyel tout comme l'équipe du film, le cinéaste a finalement remporté trois prix dont celui du meilleur réalisateur. Une décision qui a précipité le départ de l'actrice Adèle Haenel de la salle, la maîtresse de cérémonie Florence Foresti n'est plus remontée sur scène et s'est dite "écœurée" sur sa story Instagram. Invité d'Europe 1 ce samedi 29 février, le ministre de la Culture Franck Riester a réagi aux récompenses glanées par Roman Polanski et a affirmé comprendre les réactions des femmes présentes dans la salle. Selon lui, "Célébrer l'homme est un message négatif envoyé au moment où la chape de plomb sur ces agressions sexuelles et sexistes est en train d'exploser dans notre pays".

Franck Riester : "Un mauvais signal envoyé à la population"

Franck Riester rappelle qu'il s'était déjà exprimé avant la cérémonie et estimait que remettre le prix de la meilleure réalisation à Roman Polanski serait "un mauvais signal envoyé à la population, aux femmes, à toutes celles et tous ceux qui se battent contre les agressions sexuelles et sexistes". Selon lui, consacrer le réalisateur pose un problème. "On ne célèbre pas seulement l'œuvre mais on célèbre aussi l'homme et dans le cadre de Roman Polanski c'est très difficile, très compliqué parce qu'il y a un doute (…)". Franck Riester est revenu sur le courage des femmes qui ont osé sortir du silence. Il estime que leur parole ne "devait pas être vaine".

Quant à l'Académie des César, Franck Riester souhaite qu'elle se "transforme". Le ministre de la Culture estime qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'un César est remis, "un message est envoyé à la société". Avec le CNC il va accompagner la profession afin qu'ait lieu "une transformation de la gouvernance de l'Académie des César et du code du collège électoral pour davantage de parité, davantage de diversité (…). Il faut que l'Académie des César soit plus en phase avec la société et ses évolutions".

Par Valentine V.