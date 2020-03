César 2020 - Cyril Hanouna : ses révélations sur les sketchs de Florence Foresti

La 45ème édition des César fait couler beaucoup d'encre. Et la polémique liée au sacre du film "J'Accuse" de Roman Polanski est sur toutes les langues. Il y a ceux qui prennent la défense du réalisateur comme Fanny Hardant, Lambert Wilson ou encore Mathilde Seigner. Et d'autres qui saluent le geste d'Adèle Haenel, partie de la salle au moment de l'annonce de l'attribution du César de la meilleure réalisation pour le film "J'Accuse". Lundi 2 mars, Cyril Hanouna est revenu sur la cérémonie des César dans TPMP. Il a notamment dévoilé la réaction de Florence Foresti, la maîtresse de cérémonie, en coulisses ainsi que son salaire pour animer la soirée. Le lendemain, l'animateur a fait de nouvelles confidences, elles concernent les sketchs de l'humoriste…

"Elle les a rajoutés pendant le direct"

Devant ses chroniqueurs, Cyril Hanouna revient sur deux sketchs de Florence Foresti et révèle qu'ils n'étaient pas prévus. "Sachez-le, au cours de la soirée, Florence Foresti a improvisé deux sketchs qui n'étaient pas prévus au conducteur puisqu'elle ne les a pas fait aux répétitions devant les personnes de Canal+, ni devant le directeur artistique des Césars. C'est une allusion faite à un chanteur - je ne vais pas le citer car je l'aime beaucoup - qu'elle a taclé et on ne sait pas pourquoi. Et sur l'affaire Weinstein. Les deux elle les a rajoutés en fait pendant le direct". La maîtresse de cérémonie est une femme engagée, tout au long de la soirée elle n'a pas hésité à exprimer son point de vue sur l'affaire Polanski et à attribuer des surnoms au réalisateur. Après le départ d'Adèle Haenel, Florence Foresti n'est plus remontée sur scène et partage un mot sur Instagram : "écœurée".

Par Non Stop People TV