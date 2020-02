César 2020 : Fanny Ardant affiche son soutien à Roman Polanski

Accusé de viol et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, Roman Polanski a reçu trois prix dont celui de la meilleure réalisation pour son film "J'Accuse" lors de la 45ème cérémonie des César. Un sacre qui ravive la polémique créée par les 12 nominations du long-métrage. Ainsi, à l'annonce de la victoire du cinéaste, Adèle Haenel a quitté la salle furieuse, suivie par la réalisatrice Céline Sciamma. L'actrice Aïssa Maïga s'est dite "effrayée" au moment de la remise du prix. La maîtresse de cérémonie, Florence Foresti, n'est plus remontée sur scène et s'est dite "écœurée". Le ministre de la Culture, Franck Riester, a reconnu au micro d'Europe 1 ce samedi 29 février que célébrer Roman Polanski était "très difficile, très compliqué parce qu'il y a un doute". En pleine tourmente, le réalisateur de 86 ans qui n'est pas venu à la cérémonie peut compter sur le soutien d'une actrice, celui de Fanny Ardant.

Fanny Ardant : "Je suis très heureuse pour lui"

Auréolée du César du meilleur second rôle féminin pour sa performance dans le film de Nicolas Bedos, "La belle époque", Fanny Ardant a exprimé son soutien à Roman Polanski en salle de presse. "Moi quand j'aime quelqu'un, je l'aime passionnément. Et j'aime beaucoup beaucoup Roman Polanski. Donc je suis très heureuse pour lui. Après, je comprends que tout le monde n'est pas d'accord mais vive la liberté ! Je suivrais quelqu'un jusqu'à la guillotine, je n'aime pas la condamnation" déclare la comédienne devant un Nicolas Bedos visiblement gêné. Puis elle affirme, "Dès que j'aime quelqu'un je ne fais pas partie d'un jugement" avant d'ajouter, ''Quand on est seul contre tous, je suis toujours pour celui qui est tout seul. J'ai envie de le défendre, j'ai envie de lui donner une chaleur parce que, vous savez, les gens qu'on aime c'est comme les gens de votre famille. Même contre la police vous les défendriez".

"Quand j'aime quelqu'un, je l'aime passionnément"



Aux César 2020, Fanny Ardant défend Roman Polanski ⤵ pic.twitter.com/JzbGMIBLkE — BFMTV (@BFMTV) February 29, 2020

Fanny Ardant interrogée sur le Cesar de #RomanPolanski #Cesar2020 :

« Les gens qu’on aime c’est comme votre famille. Même contre la police vous les défendriez » pic.twitter.com/sYWsCIe894 — Yahoo Pop (@YahooPopFR) February 29, 2020

Par Non Stop People TV