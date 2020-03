César 2020 : Florence Foresti révèle son vrai salaire

Lundi 2 mars sur le plateau de "TPMP", Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus sur le montant qu'avait touché Florence Foresti pour animer la soirée des César. Alors qu'en 2016, l'humoriste avait été rémunérée à hauteur de 50 000 euros, en 2020, elle "a touché 130 000 euros dont 30 000 euros pour ses auteurs", affirmait l'animateur de C8 dans l'émission. Une somme qui n'avait pas manqué de faire polémique compte-tenu du fait que l'animatrice n'était pas remontée sur scène à la fin de la soirée des César. De plus, tout au long de la soirée, elle a affublé Roman Polanski de surnoms et a publié en story Instagram à la fin de la cérémonie un mot qui en disait long sur le fond de sa pensé : "écœurée". Depuis cette révélation, chacun prend parti pour( Anne Roumanoff), ou contre (Yann Moix, Lambert Wilson) Florence Foresti.

"Cher Cyril, j'ai gagné 18 500 euros"

L'intéressée a attendu une semaine jour pour jour pour répondre à Cyril Hanouna. Ce lundi 9 mars, dans un post Instagram elle affirme n'avoir touché que 18 500 euros, un montant bien inférieur à celui annoncé par l'animateur de "TPMP". "Chez Cyril, j'ai gagné 18 500 euros pour préparer et présenter Les César. Comme vous avez l'air for bien renseigné sur les salaires de mes prédécesseurs, vous pourrez sans doute lancer un débat sur l'écart salarial entre les hommes et femmes lors de votre prochaine émission. Bisou", écrit l'humoriste. Dans les commentaires, de nombreux people ont apporté leur soutien à la maitresse de cérémonie des César : Sophie Fontanel, Adèle Exarchopoulos, Jacquemus, Eddy de Pretto… Cyril Hanouna a promis de réagir dans son émission "TPMP".

Par Mélanie C.