César 2020 : Florence Foresti "vulgaire", Dominique Besnehard la tacle vertement

La cérémonie des César était sur toutes les lèvres en ce début d'année 2020, même si elle a vite été oubliée... De nombreuses polémiques ont vu le jour suite aux douze nominations de Roman Polanski pour son film "J'Accuse". Le réalisateur français est accusé de viol et d'agression sexuelle. La cérémonie s'est donc déroulée sous haute tension et les dernières minutes ont particulièrement été perturbées. En effet, Roman Polanski a reçu le César de la meilleure réalisation et cela a jeté un froid dans la salle. A la suite de cette annonce réalisée par les remettants présents sur scène, Adèle Haenel a quitté la salle et a crié au scandale. Florence Foresti, la maîtresse de cérémonie est elle aussi partie et n'est plus remontée sur scène pour clôturer cette 45ème cérémonie des César. Son départ a créé un véritable buzz sur les réseaux sociaux. Si cette affaire semble lointaine suite à la crise sanitaire à laquelle fait face le monde entier, Dominique Besnehard est revenu sur ce scandale et a taclé Florence Foresti.

"c’était navrant"

Dominique Besnehard a encore du mal à digérer le comportement de Florence Foresti lors de la présentation des César. Tout au long de la soirée, la maîtresse de cérémonie a fait de nombreuses références à Roman Polanski ce qui a particulièrement choqué l'ancien agent de stars et producteur. Lors d'une interview accordée à Gala, Dominique Besnehard a expliqué indigné : "Florence Foresti a montré ses limites en étant vulgaire. Sa façon d’attaquer Roman Polanski, qui n’était pas présent, en utilisant des mots comme 'Atchoum' ou 'Popol', c’était navrant. Cette caricature rappelait les heures les plus sombres de l'histoire. Et puis, c'est quand même impossible cette police de la pensée. La présentation qui n'était pas à la hauteur a fait oublier les discours magnifiques de Roschdy Zem et Fanny Ardant.". Dominique Besnehard n'oublie pas cette soirée très agitée.

Par Solène Sab