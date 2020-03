César 2020 : Frédéric Beigbeder dézingue Florence Foresti, Stéphane Guillon le soutient

C'est la chronique que Stéphane Guillon aurait "aimé écrire au mot près". A défaut d'en être son auteur, il salue Frédéric Beigbeder et son billet d'humeur acide sur la 45e cérémonie des César qui a récompensé Roman Polanski pour son film "J'Accuse", le 28 février dernier. Au micro de "L'Équipée sauvage" sur Europe 1, ce 6 mars, l'auteur de "99F" est revenu sur la polémique autour de la nomination du cinéaste franco-polonais. "La cérémonie des César a confirmé de façon particulièrement répugnante tout ce que je dénonce dans mon livre sur le rire dictatorial : une soirée qui devrait être un hommage au cinéma est devenu un festival de stand-up pitoyable, une meute de hyènes en roue libre. Chacun y est allé de son sketch pas drôle, comme dans un spectacle du club Med. Où est passé le cinéma ?"

Frédéric Beigbeder s'en est pris à la maitresse de cérémonie "cette pauvre Florence Foresti" qui "s'est fait connaître par des imitations costumées chez Ruquier se prend désormais pour une grande intellectuelle obligée de dispenser son opinion sur le bien et le mal. Elle plaisante sur la taille de Polanski pour l'enfoncer en son absence, la même tête de turc pendant trois heures". Visiblement très agacé par ses sketchs acerbes sur l'époux d'Emmanuel Seigner, mais aussi sur le mouvement "MeToo", il estime : "Elle ne connaît rien, ni au cinéma, ni au droit pénal, mais on lui confie le pouvoir et elle s'en sert avec une violence absolue. Le tribunal fédéral suisse a jugé que Polanski avait purgé sa peine. Florence Foresti et Adèle Haenel s'improvisent juges. Sont-elles plus compétentes pour dire le droit que le tribunal fédéral suisse, juridiction suprême de la confédération helvétique ?"

Florence Foresti "écœurante"

Alors qu'elle s'est dite "écœurée" lorsque le césar du meilleur réalisateur a été remis à Roman Polanski, l'auteur la trouve "écœurante"." La bien-pensance est une intolérance. Comment expliquer à une comique professionnelle que le grand art se situe par delà le bien et le mal ? Que signifie cette blague 'J'accuse, un film sur la pédophilie dans les années 70' ? C'est une plaisanterie ? 'J'accuse' est le titre d'un article d'Emile Zola qui dénonçait une injustice, comme Voltaire lors de l'affaire Calas". Une chronique qu'il conclut : " En réduisant J'accuse au casier judiciaire de son réalisateur, ce qu'elle ne fait pas avec Ladj Ly, Florence Foresti ne se rend même pas compte qu'elle reproduit l'injustice de l'affaire Dreyfus. Elle condamne 50 ans après les faits, considère que de nouvelles accusations prescrites et non prouvées suffisent à juger un homme sans avocat. Elle reproduit la tragédie que raconte Polanski".

Si Stéphane Guillon salue les mots de l'ex de Laura Smet, les internautes s'indignent face à son discours. "Tellement désolant de voir ces hommes défendre un homme au nom d’une compétence technique cinématographique, l’art ne veut plus rien dire, aucune humanité, c'est un entre soi de gens qui ont réussi dans leur 'art' aucun intérêt ça ne fait pas rêver. C'est la fin de l’humanité" ou encore "Oh purée, te rendre compte que tu as adoré un mec qui est tout simplement devenu un vieux con" et " La liste des gens que l'on aimait bien et qui disent de la merde depuis ces César... S'allonge s'allonge...et nous bêtement on a payé des places pour aller les voir au cinéma… au théâtre...bah faudra faire sans nos sous dorénavant ! Trop moches...", peut-on lire parmi les nombreux commentaires sur Twitter.

Pas mieux ! C’est la chronique que j’aurais aimé écrire au mot près. Beigbeder l’a fait et bien fait. Bravo à lui.et merci.Europe1 https://t.co/TSrAjK0AaC Stéphane Guillon stephaneguillon March 5, 2020

