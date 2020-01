César 2020 : Gérard Lanvin tacle la cérémonie

Gérard Lanvin n’a jamais été un grand fan des César. L’acteur a toujours refusé de se rendre à l’événement même lorsqu’il a été nommé en 1982 et 1983, et encore moins lorsqu’il a été vainqueur en 1995 et 2001. L’année dernière, Gérard Lanvin avait expliqué son absence récurrente aux César auprès de nos confrères de Gala : "J'ai du mal avec cette notion de meilleur de l'année. Etre acteur, c'est l'inverse d'un concours. C'est une fusion entre différents partenaires. Ce qui m'intéresse, c'est le partage avec toute une équipe pendant le tournage et le bonheur que l'on peut donner durant une heure et demie de film aux spectateurs. Les César, j'aimerais que ce soit une récompense partagée. Un acteur ne peut briller que grâce à la générosité de son partenaire ou d'un réalisateur". Et malheureusement pour l’Académie, Gérard Lanvin n’a toujours pas changé d’avis.

"La compétition rend les gens jaloux et aigris"

De passage à Nice pour l’avant-première du film "Papi Sitters", Gérard Lanvin a été interrogé par nos confrères de Var Matin au sujet de la cérémonie des César, alors que l’événement est en pleine polémique : "Le milieu du cinéma n'est déjà pas le plus sympa qui soit. C'est extrêmement compétitif , il y a beaucoup de jalousies et une cérémonie comme celle des César ne fait qu'accentuer ce mauvais penchant", déclare aisni Gérard Lanvin. "Il n'y a pas de meilleurs ou de moins bons dans notre métier, seulement des rencontres et du travail d'équipe. Un prix d'interprétation, c'est une reconnaissance bien sur, mais je n'aime pas le côté classement, la compétition que ça implique. La compétition rend les gens jaloux et aigris. Et les César d'honneur, c'est triste à mourir. D'ailleurs, on vous le remet généralement juste avant !".

Par Alexia Felix