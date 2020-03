César 2020 : Gilles Lellouche défend Jean Dujardin mais pas Roman Polanski

Dès l'annonce des nominations, le scandale éclate. "J'Accuse" de Roman Polanski est nominé dans 12 catégories. Alors que le réalisateur est accusé de viol et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, l'incompréhension est de mise. Vendredi 28 février, "J'Accuse" obtient trois César dont celui de la meilleure réalisation. Une décision largement commentée qui pousse l'actrice Adèle Haenel à quitter la salle, suivie par d'autres femmes. La maîtresse de cérémonie, Florence Foresti ne remonte pas sur scène de la soirée. Roman Polanski n'est pas venu à la 45ème édition des César, tout comme l'équipe du film. Jean Dujardin, qui y incarne le colonel Marie-Georges Picquart, s'est exprimé sur son compte Instagram avant la soirée puis a retiré ses posts. Un geste qui n'est pas passé inarperçu et a suscité de nombreuses réactions. Dimanche 1er mars, Gilles Lellouche, ami de longue date de l'acteur, prend sa défense sur Twitter mais pas celle de Roman Polanski.

"Je suis choqué qu'on ait pu lui donner ce César-là"

"Alors, pour répondre à la haine des messages que je reçois, c'est mon ami Jean Dujardin que j'ai soutenu et pas Polanski. Je suis, comme beaucoup, choqué qu'on ait pu lui donner ce César-là cette année-là, comme je le suis des raccourcis et amalgames qui se font aujourd'hui. Voilà" écrit Gilles Lellouche en soutien à Jean Dujardin. Le comédien critiqué à cause de son amitié pour l'acteur oscarisé n'épargne pas la victoire du réalisateur comme grand nombre de personnalités. Finalement, Jean Dujardin s'exprime à nouveau dimanche 1er mars via Instagram. Il publie trois photos du tournage avec, pour légende : "Je le redis. En faisant ce film, j'ai cru et je l'espère encore avoir fait plus de bien que de mal". Un post approuvé notamment par Sheila, Michel Denisot ou encore Alessandra Sublet en commentaires.

Par Non Stop People TV