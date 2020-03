César 2020 : Isabelle Huppert gênée de réagir au sacre de Roman Polanski

La 45ème cérémonie des César n'a pas manqué de rebondissements. Après ses 12 nominations, le film "J'Accuse" de Roman Polanski remporte trois récompenses dont celle de la meilleure réalisation. Une annonce qui a fait grand bruit. Adèle Haenel quitte la salle en plein direct en évoquant "La honte" de ce résultat. Si plusieurs personnalités apportent leur soutien au réalisateur, nombreuses sont celles à décrier ce choix. La maîtresse de cérémonie Florence Foresti n'a pas caché son point de vue quant à la polémique tout au long de la soirée, n'hésitant pas à donner des surnoms à Roman Polanski. Invitée de l'émission "20h30 le dimanche" sur France 2 le 1er mars, Isabelle Huppert est apparue plutôt gênée au moment d'évoquer les César…

"Le lynchage est une sorte de pornographie"

Dans l'émission présentée par Laurent Delahousse, l'actrice Isabelle Huppert est venue présenter son dernier film, "La Daronne". Si elle n'était pas présente à la cérémonie des César et explique ne pas l'avoir regardée pour cause de répétitions, elle n'a pas échappé au sujet. Isabelle Huppert confirme avoir eu écho du "malaise ambiant". Lorsque le présentateur évoque les réactions suscitées par la victoire de Roman Polanski, elle déclare être du côté de "ceux qui se taisent". Avant d'ajouter visiblement mal à l'aise, "C'est très difficile de donner un commentaire juste". Alors que Laurent Delahousse insiste, Isabelle Huppert déclare :"J'ai entendu une phrase récemment à la radio de William Faulkner qui dit que 'le lynchage est une sorte de pornographie'" Et réaffirme, "C'est très difficile d'émettre un avis juste". Elle ne reviendra plus sur la polémique. En novembre dernier, l'actrice avait évoqué auprès de l'AFP le scandale de la sortie de "J'Accuse".

Par Non Stop People TV