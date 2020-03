César 2020 : Jessica Chastain réagit au départ d'Adèle Haenel

L'image a rapidement fait le tour de la Toile. En plein direct et alors que le César 2020 du meilleur réalisateur était attribué à Roman Polanski pour le film "J'accuse", Adèle Haenel n'a pas hésité à se lever et à quitter la cérémonie tout en s'exclamant "la honte, c'est la honte". Auprès de Medipart ce samedi 29 février, l'actrice française s'est expliquée sur sa sortie fracassante : "Ils pensent défendre la liberté d'expression, en réalité ils défendent leur monopole de la parole. Ce qu'ils ont fait hier soir, c'est nous renvoyer au silence, nous imposer l'obligation de nous taire. Et toute parole qui n'est pas issue de leurs rangs, qui ne va pas dans leur sens, est considérée comme ne devant pas exister. Ils font de nous des réactionnaires et des puritain(e)s. Toute la soirée a tourné autour de l'idée que l'on ne pourrait plus rien dire. 'Comment on va rire maintenant si on ne peut plus se moquer des opprimés ?' Mais si on riait aussi de nous-mêmes, si on riait aussi des dominants ?".

Nouveau soutien pour Adèle Haenel

Si Adèle Haenel a reçu une vague de soutien de la part des internautes, l'actrice française a également eu droit au soutien assez inattendu d'une star américaine. Sur Twitter, Jessica Chastain a rapidement réagi face aux images de la cérémonie des César en saluant le courage d'Adèle Haenel : "Adèle Haenel, qui a été abusée par un réalisateur (elle a accusé Christophe Ruggia d'attouchements, NDLR) quitte les César lorsqu'ils ont donné le prix du meilleur réalisateur à Polanski. Je la soutiens putain". Un message qui a dû faire plaisir à Adèle Haenel, alors que Mathilde Seigner de son côté a tenu à prendre position pour Roman Polanski. La belle-sœur du réalisateur s'est d'ailleurs attiré la colère de la Toile après la publication de son message.

Adèle Haenel, who was abused by a director, left the #César awards when they gave best director to Polanski.

I FUCKING STAN https://t.co/BsJHIO3SuI — Jessica Chastain (@jes_chastain) February 29, 2020

Par Alexia Felix