César 2020 : Juliette Binoche partage sa déception de la cérémonie

La 45ème cérémonie des César continue de diviser. Marquée par le départ d'Adèle Haenel lorsque Roman Polanski a reçu le César du meilleur réalisateur, la soirée dans son ensemble a également fait l'objet de critiques. Absente de la cérémonie, Juliette Binoche a soutenu Adèle Haenel mais s'est montrée plus partagée sur la prestation de Florence Foresti, maîtresse de cérémonie. "On ne parle pas une seconde de cinéma dans les César. C'est un one-man show raté narcissico-ennuyeux. (...) Cela fait un moment que c'est comme ça, ça fait plus de dix ans que c'est comme ça", a-t-elle déporé sur France Info. "C'est difficile de faire du cinéma. Jouer, c'est difficile, mettre en scène, c'est difficile. Faire une lumière, des costumes, ça demande vraiment du métier, un regard, une acuité, d'être plus que doué. Faire aussi du travail, une recherche, c'est tout ça, le cinéma, ce n'est pas juste sans arrêt de faire vannes sur vannes, qui ne marchent pas d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, on est à côté de la plaque", a considéré Juliette Binoche sur la forme et le fond de la cérémonie.

"Ça devient médiocre"

Invitée dans "C à vous" ce mardi 3 mars, Juliette Binoche a réaffirmé sa déception de la cérémonie. "Il n'y avait pas d'esprit de cinéma", a commenté l'actrice. "On ne parle pas de cinéma. Avant, il y avait des interviews de metteurs en scène (...) ou il y avait des petits documentaires sur le cinéma", explique-t-elle en déplorant les nombreux sketchs tout au long de la soirée : "Là, il n'y a rien, c'est des espèces de sketchs non-stop pour faire de l'audimat mais à la fin, ça fait fuir et on n'est pas au cœur de ce métier". Pour Juliette Binoche, les César perdent ce qui devrait être mis en avant, le cinéma : "Ça s'appauvrit, ça devient médiocre et c'est ça qui est, je trouve, très triste".

Par Marie Merlet