César 2020 : la bande-annonce délirante avec Florence Foresti dévoilée (Vidéo)

Pour l'édition 2020 des César, l'Académie a décidé de faire confiance une nouvelle fois à la comédienne et humoriste Florence Foresti. Cette dernière avait déjà endossé le rôle de maîtresse de cérémonie en 2016. Et face aux nombreux retours positifs à l'époque, l'Académie a refait appel à l'humoriste après les passages ces dernières années de Jérôme Commandeur, Manu Payet et Kad Merad. Et à quelques jours de la cérémonie des César, Florence Foresti a déjà fait parler d'elle notamment lors de l'annonce des nominations le 29 janvier dernier. Au moment de prononcer le nom du film de Roman Polanski, Florence Foresti a laissé échapper un lapsus révélateur puisqu'elle a lâché "Je suis accu…" avant de se rattraper et de prononcer "J'accuse". Si Florence Foresti ne s'est pas expliquée, l'Académie des César a décidé de dévoiler la bande-annonce de l'événement il y a quelques heures.

Une parodie du film "Perfect"

Si les femmes sont mises à l'honneur cette année aux César 2020 avec Sandrine Kiberlain, qui sera la présidente du jury, Florence Foresti se prépare activement pour l'événement qui aura lieu le 28 février prochain. Et dans la bande-annonce des César 2020, l'humoriste se dévoile en pleine séance d'aérobic. Vêtue d'un justaucorps de danse, Florence Foresti donne un cours et les personnes en face d'elle reproduisent ses mouvements. Et parmi les élèves, John Travolta semble faire les yeux doux à Florence Foresti. Il s'agit bien évidemment d'une parodie d'une célèbre scène du film américain "Perfect" de 1985. Florence Foresti s'était déjà essayé à cet exercice en 2016 puisque dans la bande-annonce de l'époque, l'humoriste avait parodié le film "Flashdance".

Florence Foresti en forme et en souplesse pour présenter la 45e Cérémonie des César le vendredi 28 février à 21H00 en clair, en direct et en exclusivité sur CANAL+.https://t.co/S9jhmucNnq #César2020 pic.twitter.com/TePfFRUkXS — CANAL+ (@canalplus) February 12, 2020

Par Alexia Felix