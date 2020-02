César 2020 : la prestigieuse liste de cadeaux aux invités dévoilée

La 45e cérémonie des César se tiendra ce vendredi 28 février 2020 en direct de la Salle Pleyel. Pourtant, pour certains invités, les festivités ont déjà commencé ! Chaque année, les deux jours précédant la soirée de remise de prix sont synonymes de distribution de prestigieux cadeaux. Un évènement qui se tient, comme le veut la tradition, au quatrième étage de l'hôtel Intercontinental, dans la fameuse "suite PDA" (du nom de la société qui organise ce petit évènement).



Aussi connue sous le nom de "suite cadeaux", la suite PDA accueille chaque année une quinzaine de marques, spécialement venues pour présenter leurs produits aux stars... qui peuvent alors faire leur choix et repartir avec tout ce qu'elles désirent. Si certaines années, la valeur de ces fameux "gift bags" a atteint 6000 euros, on constate que cette année encore, les invités ont été bien lotis.

Bougies, chocolats, champagne et voyage à la clé

Ce mercredi 26 février 2020, Isabelle Adjani s'est rendue dans la suite PDA et est notamment repartie avec des produits de l'île de Ré de la marque "Loix & Savons". De quoi ravir les représentants de la marque qui ont déclaré au Parisien que l'actrice les a dévalisés en cosmétiques. Au menu parmi les cadeaux proposés : boîtes de chocolats de prestige, foulards chics, bougies à la cire de soja, mais aussi bouteilles de rosé et de champagne.



Nos confrères du Parisien rapportent également que Liane Foly est quant à elle repartie "les bras chargés de paquets de toutes tailles". Cette année, "une poignée" d'invités a pu bénéficier du cadeau le plus prestigieux : une semaine de vacances dans un hôtel de luxe à Tahiti. Liane Foly faisait d'ailleurs parti de ces chanceux invités.







