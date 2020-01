César 2020 : l'affiche de la 45e édition de la cérémonie dévoilée

Début janvier, de nombreux acteurs et actrices se sont donné rendez-vous sur le tapis rouge des Golden Globes, cérémonie récompensant le septième art. À l'issue de cette soirée, Joaquin Phoenix a reçu le Golden Globe du meilleur acteur pour sa prestation dans le film "Joker" de Todd Phillips. Quant à Brad Pitt, l'acteur de 56 ans est reparti avec le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle de Cliff Booth dans "Once Upon a Time... in Hollywood" de Quentin Tarantino.

En France aussi, le septième art a sa cérémonie. En effet, chaque année, les stars se pressent à la salle Pleyel pour assister à la cérémonie des César, une soirée au cours de laquelle des prix sont remis aux lauréats. Le 28 février prochain aura lieu la 45e édition des César avec Florence Foresti en maîtresse de cérémonie. Un rôle qu'elle connaît bien, puisqu'elle l'avait endossé en 2016. Elle succède au comédien Kad Merad qui avait mis le feu à la salle Pleyel sous les traits de Freddie Mercury, chanteur emblématique du groupe "Queen".

Une affiche en noir et blanc

Ce vendredi 24 janvier 2020, l'Académie des César a révélé l'affiche de cette 45e édition des César qui sera diffusée - comme chaque année - en direct et en clair sur Canal +. Elle met à l'honneur l'actrice Anna Karina, décédée en décembre 2019 à l'âge de 79 ans. Sa carrière a été marquée pour ses rôles dans les films de Jean-Luc Godard entre 1960 et 1967. Elle a notamment collaboré avec Serge Gainsbourg sur le titre "Sous le soleil exactement" et avec Philippe Katherine en 1990 avec lequel elle a enregistré un album. L'année dernière, l'Académie des César avait choisi Isabelle Huppert comme égérie de la cérémonie. À noter que l'annonce des nominations aura lieu le mercredi 29 janvier, au matin.

L'Académie est heureuse de vous dévoiler l'affiche de la 45e Cérémonie des #César2020.

RDV le vendredi 28 février 2020 en direct et en clair sur @canalplus .#AnnaKarina pic.twitter.com/3xYRb5kqSa — Académie des César (@Les_Cesar) January 24, 2020

Par Clara P