César 2020 : Lambert Wilson très remonté contre Adèle Haenel et Florence Foresti

Avec les trois César obtenus par le film "J'Accuse" de Roman Polanski, la 45ème cérémonie des César a divisé. L'image de la soirée est celle de l'actrice Adèle Haenel quittant la salle Pleyel furieuse. Suite à cela, la maîtresse de cérémonie Florence Foresti n'est plus remontée sur scène. Des actes qui ne sont pas du goût de Lambert Wilson et l'acteur ne s'est pas privé de le dire au micro de France Info lundi 2 mars. "Je suis très en colère, c’est n’importe quoi ! Si on estime qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le fait que Polanski ait des nominations, alors on ne vient pas". Toujours sur la sortie d'Adèle Haenel et de plusieurs actrices, l'acteur à l'affiche du film "De Gaulle" continue, "On ne part pas au milieu de la cérémonie parce que Polanski reçoit un prix ! Qu’est-ce que ça veut dire ? C’est la règle du jeu". Ce n'est pas le seul moment que dénonce Lambert Wilson. Il n'a pas supporté l'attitude de Florence Foresti et l'a fait savoir.

"J'ai trouvé qu’on était minable"

"Je parle de gens que j’aime énormément, mais oser évoquer un metteur en scène en ces termes… Parler d’Atchoum, montrer une taille… Et en plus, qu’est-ce qu’on va retenir de la vie de ces gens par rapport à l’énormité du mythe de Polanski ? Qui sont ces gens ? Ils sont minuscules". L'acteur qui avait déjà balancé sur la cérémonie, ne s'arrête pas là. "Cette espèce de politiquement correct, je trouve que c’est du terrorisme ! En plus c’est bête, on se dit 'Mais où sommes–nous ? Qui sont ces gens ?' Ça m’a choqué, j’ai trouvé qu’on était minable ! Il y a cette espèce de tribunal et de lynchage public que je trouve absolument abominable". Lambert Wilson a en revanche salué le soutien de Fanny Ardant à Roman Polanski : "Je donne une médaille, 45 médailles, à Fanny Ardant, quand elle dit 'Je suis contre la condamnation et je suivrai Roman Polanski jusqu’à la guillotine'. Je dis 'Merci Fanny !'"

Par Non Stop People TV