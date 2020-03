César 2020 : Laurence Ferrari soutient Adèle Haenel (Exclu vidéo)

Le 28 février dernier s'est tenue à la salle Pleyel la 45e édition des César. Une soirée qui a été marquée par plusieurs polémiques, notamment celle du César remporté par Roman Polanski dans la catégorie meilleur réalisateur pour son film "J'Accuse". Une distinction que le réalisateur n'a pas récupérée sur la scène de la salle Pleyel. En effet, quelques jours avant, il avait annoncé qu'il ne se rendrait pas aux César.

"Le déroulé de cette soirée, on le connaît à l'avance. Des activistes me menacent déjà d'un lynchage public. Certains annoncent des démonstrations devant la salle Pleyel. D'autres comptent en faire une tribune de combat contre une gouvernance décriée. Cela promet de ressembler davantage à un symposium qu'à une fête du cinéma censée récompenser ses plus grands talents", disait-il dans un communiqué.

"C'est une victime"

Invitée dans "Face aux médias" ce mercredi 4 mars, Laurence Ferrari confie à Jacques Sanchez qu'elle a regardé cette 45e édition des César. "D'abord, c'était une soirée réussie sur le plan de l'audience pour Canal+ depuis 2016, mais j'étais triste parce que ça ne ressemblait pas au cinéma français, c'était règlement de compte à O.K. Corral et je trouvais ça plutôt triste", commence-t-elle. Et que pense-t-elle de la prestation de Florence Foresti en tant que maîtresse de cérémonie ? "Elle a fait ce qu'elle pouvait, ce qu'elle voulait. Ne lui jetons pas la pierre. C'était mission impossible de toute façon", répond-elle.

Enfin, elle réagit à la sortie fracassante d'Adèle Haenel après le sacre de Roman Polanski. "Elle a eu raison. C'est une victime. Je soutiens évidemment son combat comme celle de toutes les femmes qui s'expriment. Il y a un avant et un après (...) On voit que le cinéma français est écartelé et c'est triste. J'espère qu'un jour, tout le monde saura se réunir pour à nouveau, nous faire rêver", dit-elle.

