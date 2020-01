César 2020 : le Président de l’Académie réagit à la polémique sur Roman Polanski

Parmi les nommés aux César 2020 qui ont été dévoilés ce mercredi 29 janvier, le film "J'accuse" de Roman Polanski fait figure de grand favori pour la cérémonie attendue le 28 février 2020 à la Salle Pleyel.. Avec douze nominations pour son long-métrage, le réalisateur est de nouveau frappé par la controverse après avoir été accusé d'agression sexuelle en novembre dernier. Alors que les César n'ont pas reculé devant les dénonciations, le président de l'Académie Alain Terzian a justifié ce choix lors de l'annonce des nominations ce mercredi 29 janvier. Et indiqué que les César ne sont "pas une instance qui doit avoir des positions morales".

Des films à égalité

Invité dans "C à vous" ce jour même, Alain Terzian a d'abord précisé avoir découvert les nominations au moment de leur annonce. Et expliqué qu'il ne s'agit pas d'une sélection : "Il y a 121 nommés. Il y a un collège électoral, ce sont les membres de l'Académie, et ils sont 4500 qui ont voté dans la proportion de 62%. Ils ont voté pour un des 220 films sortis entre le 1er janvier et le 31 décembre". Insistant sur l'égalité entre les 220 films pour le vote, le président de l'Académie a défendu les autres nominations importantes pour "Les Misérables" de Ladj Ly ou encore "La Belle Époque" de Nicolas Bedos. "Je m’interdis en tant que président, d'exprimer un avis, ni sur les films, ni sur les réactions, parce que ça voudrait dire que quelque part, je cherche à influencer le vote dans un sens ou dans l'autre", n'a-t-il pas voulu exprimer son opinion.

Par Marie Merlet