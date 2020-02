César 2020 : les féministes prévoient-elles de perturber la cérémonie ? (exclu vidéo)

Que prévoient les féministes pour la cérémonie des César qui se tient ce vendredi à la salle Pleyel ? Les associations de défense pour les droits des femmes appelaient au boycott de la cérémonie si Roman Polanski –accusé de viol par 12 femmes et condamné pour ce même crime en 1977 – assistait aux César. Mais il semble que le renoncement du cinéaste ne les ait pas arrêtées. Si des manifestations sont prévues à l’extérieur, que prévoient les féministes à l’intérieur de la salle ? Invitée du "Debrief de Non Stop" jeudi soir, Fatima Benomar, militante féministe laisse planer le doute. Est-ce que des féministes seront présentes dans la Salle Pleyel pendant la cérémonie ? "peut-être", répond la dessinatrice sur Non Stop People. "On a demandé d’avoir une prise de parole pendant la cérémonie et peut-être que sinon on rentrera par d’autres moyens", ajoute-t-elle. Vont-elles provoquer une manifestation dans la salle ? "Rien n’est écarté dans la vie", répond Fatima Benomar, cofondatrice des Effrontées, toujours aussi évasive.

Le dispositif de sécurité renforcé

Pour contrer tout débordement, la préfecture de police de Paris a prévu un lourd dispositif. Comme le rappelle Le Figaro, tout le quartier autour de la Salle Pleyel est bouclé, toutes les personnes assistant à la cérémonie devront être contrôlées et une carte d’identité sera demandée. La cérémonie promet d’être de toute façon pleine de surprises. L’Académie a démissionné il y a quinze jours suite à la publication d’une pétition signée par 200 personnalités du cinéma français dénonçant des dysfonctionnements et demande "une refonte en profondeur" de l’Académie. Des discours militants devraient certainement ponctuer à la soirée, animée cette année par Florence Foresti.

Par Ambre L