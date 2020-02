César 2020 : Margaret Menegoz nommée présidente par intérim

Après la démission collective il y a quelques jours du président Alain Terzian et de toute son équipe, l'Académie des César se retrouvait orpheline seulement quelques jours avant la cérémonie emplie de polémiques. Un conseil d'administration a donc été décidé en urgence afin de trouver qui allait prendre en charge par intérim la présidence de l'Académie. Mercredi a donc eu lieu un conseil d'administration, organisé par le président du Centre National du Cinéma (CNC) Dominique Boutonnat.

Il annonçait il y a quelques jours : "J'ai confiance dans notre capacité à donner un nouvel élan à l'Académie des César d'ici l'été prochain. […] On va travailler tous ensemble, tout le mois de mars, à ce que l'Académie soit à l'image du cinéma et de la société d'aujourd’hui". Cette assemblée avait donc lieu ce mercredi 26 février. Et le CNC annonce la nouvelle dans un communiqué de presse qu'il vient de dévoiler.

"un plan de modernisation"

Dans ce papier, on peut lire "À la demande de Franck Riester, ministre de la Culture, le CNC poursuit son travail de concertation engagé pour aboutir à une rénovation rapide des "César". Au cours de cette période et à la suite de la démission d'Alain Terzian de la présidence de l'association pour la promotion du cinéma, cette fonction est désormais assurée, en application des statuts, par Margaret Menegoz, membre du bureau sortant". La productrice a été présidente d'UniFrance de 2003 à 2009 et membre de la commission nationale du film. Margaret Menegoz dirige également les films du Losange qui a produit de nombreux films de Jean-Claude Brisseau, Michael Haneke, Eric Rohmer, ou Andrzej Wajda.

La productrice assura donc l'intérim de l'Académie des César en attendant l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 20 avril. Dominique Boutonnant explique également dans le communiqué, vouloir "poursuivre le plan de modernisation pour permettre à la cérémonie des César et aux autres opérations organisées par l'Académie de continuer à jouer leur rôle exceptionnel de mise ne valeur de la création cinématographie française".

