César 2020 : Marlène Schiappa s'indigne contre les nominations de Roman Polanski

Quelle image renvoi les César 2020 en promouvant le film "J'accuse" de Roman Polanski ? Nommé à douze reprises, notamment dans les catégories "meilleure réalisation" et "meilleur film", le long-métrage suscite de nouveau la controverse. Accusé par une dizaine de femmes de viol et d'agression sexuelle, puis en novembre dernier par la photographe Valentine Monnier, Roman Polanski a suscité l'indignation par sa présence parmi les nommés. En réaction à la décision de l'Académie des César de faire fi des accusations contre le réalisateur, Marlène Schiappa a fait part de ses interrogations sur RTL ce mercredi 29 janvier. "Manifestement, le cinéma français n'a pas terminé sa révolution en ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles", a-t-elle d'abord constaté.

"Là, je crois que l'on ne respecte pas les femmes"

La secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes s'est ensuite interrogée sur le message envoyé par les César 2020. Elle met alors en parallèle ce choix avec la position prise par la cérémonie avec le mouvement #MeToo. "Il y a deux ans encore j'étais à la cérémonie des César placée sous l'égide de #MeToo avec une célébration de la valorisation des femmes, de leur parole, de leur liberté dans le monde du cinéma. Quel est là le message que l'académie des César souhaite envoyer aux femmes ?", a-t-elle questionné. Pour Marlène Schiappa, les nominations de Roman Polanski sont en opposition avec les messages précédemment véhiculés : "Là, je crois que l'on ne respecte pas les femmes et notamment celles qui parlent des violences sexuelles qu'elles ont vécues. Quand vous êtes une femme et que vous avez été violée, agressée, harcelée sexuellement et que vous vous réveillez et vous voyez qu'il y a ces douze nominations : quel est le message qui est envoyé ? C'est une question que je me pose".

Alors que le président de l'Académie Alain Terzian a justifié ce choix en indiquant que les César ne sont "pas une instance qui doit avoir des positions morales", Marlène Schiappa a dénoncé cette prise de position. "On nous dit tout le temps 'Il faut séparer l'homme de l'œuvre, il faut séparer l'homme de l'œuvre' - fort bien. Mais là c'est l'homme, c'est à l'homme qu'on propose de remettre une récompense, c'est lui qui est également nommé. On nous dit parfois vous allez briser la carrière des hommes en parlant des violences sexuelles qu'ils ont commises. Manifestement, ça ne brise pas du tout la carrière de cet homme, c'est plutôt pour les femmes qui parlent que ça ferme des portes", a-t-elle déclaré. En soutenant le film de Céline Sciamma "Portrait de la jeune fille en feu", un film qui "célèbre la liberté des femmes", la secrétaire d'État a déploré que les nombreuses nominations du réalisateur ne viennent mettre en retrait d'autres long-métrage.

Par Marie Merlet