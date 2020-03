César 2020 : Mathieu Kassovitz vient au secours de Roman Polanski

Fin février s’est déroulée la 45ème cérémonie des César dans un contexte tendu lié aux 12 nominations du film "J’accuse" de Roman Polanski. Le réalisateur est accusé de viol et d’agression sexuelle par plusieurs femmes lorsqu'elles étaient encore mineures. Au cours de la soirée, le mari d’Emmanuelle Seigner reçoit notamment le prix de la meilleure réalisation. Trop c’est trop pour l’actrice Adèle Haenel qui quitte la salle en plein direct suivie par d’autres comédiennes. Dès le lendemain des César les réactions ne se font pas attendre. Il y a ceux qui condamnent les succès de Roman Polanski et ceux qui, au contraire, prennent la défense du réalisateur. Ce jeudi 26 mars, c’est Mathieu Kassovitz qui est venu au secours du cinéaste.

"C’est la mauvaise victime de ce mouvement"

Présent lors de la cérémonie des César, Mathieu Kassovitz a remis le prix de la meilleure actrice. S’il est connu pour dire ce qu’il pense et ne pas mâcher ses mots, son discours a été plutôt neutre. Ce jeudi 26 mars, il a tenu à s’exprimer dans Paris Match. L’acteur principal de la série "Bureau des Légendes" déclare d’abord : "Je suis outré par ce qu’il a fait à l’époque. J’ai une petite fille…". Avant de nuancer ses propos : "Je trouve que c’est la mauvaise victime de ce mouvement (#MeToo) et ce n’est pas bien de le prendre pour cible. Il a fait des conneries, il s’est mal comporté et il s’est mal exprimé après. D’accord. Mais il y a des gens qui méritent vraiment et c’est sur eux qu’il faut se concentrer (…) Polanski, j’ai vraiment du mal. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier".

Par Non Stop People TV