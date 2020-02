César 2020 : Que va devenir la cérémonie après la démission de l'Académie ?

Dans un communiqué publié jeudi 13 février, l'Académie des César a fait une annonce exceptionnelle en révélant sa "démission collective" afin "d'honorer celles et ceux qui ont fait le cinéma en 2019" et de "retrouver la sérénité et faire que la fête du cinéma reste une fête" à deux semaines de la 45ème édition... Depuis la mi-janvier, l'Académie faisait face à de nombreuses critiques. Notamment concernant les 12 nominations de Roman Polanski pour son film "J'accuse" alors que ce dernier est accusé d'agressions sexuelles par des actrices. 400 personnalités du monde du cinéma ont signé une tribune dans Le Monde pour demande "une refonte en profondeur" de l'Académie. A deux semaines de la prochaine cérémonie, quelles sont les conséquences ?

Une cérémonie 2020 impactée ?

Vendredi 28 janvier se tiendra la grande soirée du cinéma français à la salle Pleyel. Le gratin du cinéma français est attendu, et c'est Sandrine Kiberlain qui officiera en tant que présidente de la 45ème cérémonie des César et Florence Foresti qui assurera la présentation de la soirée. Si la bande-annonce de la soirée promet un moment délirant, la réalité est bien différente. Dans le communiqué annonçant la démission collective de l'Académie, il est précisé que les membres se réuniront en Assemblée Générale après la cérémonie pour "mettre en œuvre les mesures de modernisation annoncées". Il ne devrait donc pas y avoir de conséquences directes sur l'édition 2020. Reste à savoir ce que réservent les discours et sketches des personnalités invitées sur scène…

Par Valentine V.