César 2020 : qui, comment… On vous dit tout sur le système de vote

Que réservent les César 2020 ? La cérémonie promet d’être explosive après la polémique autour des nominations de Roman Polanski et les accusations de dysfonctionnements de l’Académie. Des critiques qui ont d’ailleurs poussé toute la direction de l’Académie à démissionner à quinze jours de la cérémonie.

Les nommés et les votants ont également été montrés du doigt pour leur manque de diversité. Justement comment sont désignés les nommés ? Qui votent pour élire la meilleure actrice, le meilleur son ou encore le meilleur espoir masculin ? Si le système paraît opaque et qu’au final, on ne sait pas qui vote vraiment aux César (c’est l’un des reproches que l’on fait d’ailleurs à Alain Terzian et son équipe), voici ce qu’indiquent les documents officiels de l’Académie des César :

Sur le recensement des films et des professionnels

Pour les César 2020, ce sont 633 films (220 films éligibles au César du Meilleur Film, 377 films éligibles au César du Meilleur Film Etranger et 36 Courts-Métrages) et 2745 personnes qui pouvaient être sélectionnés par les membres de l’Académie pour figurer parmi les nommés.

Sur les votants

Le vote est réservé aux seuls membres actifs de l’Académie (qui se sont acquittés de leur cotisation annuelle) comme le rappelle le site de l’Académie du cinéma. Le nombre d’électeurs inscrits pour les César 2020 est de 4313. Ce sont tous des professionnels de l’industrie cinématographique française répartis en 9 collèges de "métiers". En plus de ces pros, des personnalités "dont l’activité soutient le rayonnement et le dynamisme du cinéma en France" sont rassemblées dans un 10e collège dit de "membres associés".

Tous ces membres restent anonymes. "Afin d’éviter tout contact direct entre les ayants droits et les membres de l’Académie, la liste des membres est statutairement confidentielle", explique le site de l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma.

Sur l’organisation du vote

Les votants peuvent désigner les nommés puis le gagnant par vote par correspondance ou par vote en ligne avec contrôle d’huissier. Le premier tour – du 2 au 28 janvier – désigne les nominations pour chacun des 22 César comme l’indique la documentation officielle des César. Les résultats ont été rendus public le mercredi 29 janvier lors d’une conférence de presse donnée au Fouquet’s.

Le second tour se déroule du 3 au 25 février pour le vote par correspondance et du 3 au 28 février 16h pour le vote en ligne. La société en charge des votes dépouille – à huis clos - les résultats dans la foulée sous le contrôle de deux huissiers. Ils se rendent directement salle Pleyel pour donner en main propre aux remettants les enveloppes cachetées contenant les noms des lauréats.

Par ce système, l’Académie l’assure, impossible de connaître le nom du récompensé à l’avance.

