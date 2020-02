César 2020 : Qui sont les acteurs les plus titrés de l'histoire ?

Depuis 1976, l'Académie des arts et techniques du cinéma récompense le meilleur du septième art français. Et certains noms caracolent en tête du classement des acteurs les plus titrés de l'histoire des César du cinéma. Sur la première marche du podium on retrouve Isabelle Adjani, avec cinq César de la meilleure actrice. C'est l'immense Michel Serrault qui suit avec trois récompenses, en 1979, 1982 et 1996. Le comédien, décédé en 2007, est d'ailleurs à l'origine de séquences cocasses survenues lors de cérémonies des César. Nommé cinq fois, Philippe Noiret a remporté deux fois le César du meilleur acteur. C'est d'ailleurs lui qui a été, pour la toute première fois, récompensé de ce précieux titre en 1976. Autre géant du cinéma français, Gérard Depardieu a lui aussi remporté deux César du meilleur acteur, dont le premier en 1981 pour son rôle dans "Le Dernier Métro". Un film de François Truffaut dans lequel Gérard Depardieu donnait la réplique à l'irremplaçable Catherine Deneuve, qui a également reçu le César de la meilleure actrice pour son rôle dans le même long-métrage. Au total, la comédienne a été récompensée à deux reprises.

Nathalie Baye, Daniel Auteuil, Romy Schneider…

Tout comme Nathalie Baye. La mère de Laura Smet a été désignée deux fois "meilleure actrice" par l'Académie des César, en 1983 pour son rôle dans "La Balance", puis en 2006 pour "Le Petit Lieutenant". Même bilan pour Daniel Auteuil qui comptabilise deux César remportés en 1987 et en 2000. De son côté, si Isabelle Huppert n'est pas l'actrice la plus titrée de l'histoire des César, elle est celle qui a été le plus nommée avec 14 nominations au total ! Malgré ce joli score, elle n'a été titrée "qu'à" deux reprises. Suivent les acteurs Mathieu Almaric, Yolande Moreau, Michel Bouquet et la superbe et regrettée Romy Schneider qui a remporté le tout premier César de la meilleure actrice en 1976 pour son rôle dans "L'important c'est d'aimer", avant d'en rafler un autre en 1979 pour "Une histoire simple".

Par Benjamin S.