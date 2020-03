César 2020 : Richard Anconina clashe Florence Foresti et Jean-Pierre Darroussin

La polémique Polanski est au centre des réactions post-César. Le film du réalisateur a remporté trois prix, ce qui a contribué à alimenter la polémique. Il y a ceux qui fustigent cette décision comme Adèle Haenel qui a quitté la salle ou Florence Foresti qui n'est pas remontée sur scène. Et ceux qui défendent le réalisateur. Le comédien Richard Anconina a réagi au micro d'Europe 1 le mardi 3 mars. S'il a regardé la cérémonie, il livre un avis tranché : "J'ai été triste de la tournure que ça avait pris. Ça a pris une tournure un peu bizarre, c'était un peu glauque, c'était malveillant, on parlait mal, c'était âpre, c'était amer, il y avait un climat qui était assez dérangeant". Puis il revient sur la prestation de la maîtresse de cérémonie, Florence Foresti, et ne mâche pas ses mots.

"130 000 euros, ça a peut-être modifié le comportement".

"J'ai tout lu sur ce qui se passe depuis trois jours, tout le monde a parlé, tout le monde a écrit. Je savais que Florence Foresti était très drôle mais je ne savais pas qu'elle était, comment dire, comme elle l'a été vendredi soir". L'humoriste n'a pas caché son point de vue quant à la polémique à travers ses interventions. Certains sketchs auraient été improvisés selon Cyril Hanouna et donc non validés lors des répétitions. Le comédien qui joue dans "La vérité si je mens" estime qu'avec 12 nominations pour "J'Accuse", "la probabilité qu'il soit récompensé une fois est fort possible" et donne son avis. "Si tu penses qu'il y a un risque que tu sois obligé de remettre quelque chose à ce moment-là si tu es vraiment révolté alors il ne faut pas y aller". Puis Richard Anconina étrille le cachet touché par Florence Foresti. "Après il y a son salaire (…) 130 000 euros, ça a peut-être modifié le comportement".

Le comédien poursuit en évoquant le déroulé de la soirée sur fond de polémique : "Ça m'a déçu parce que c'est pas ça le cinéma, il n'est pas question de minimiser des agissements inacceptables qui ont eu lieu il y 55 ans ou 50 ans ou 40 ans, c'est pas possible, on ne peut pas mélanger. Mais à ce moment-là c'est tombé comme un truc un peu violent et je peux comprendre que les gens soient choqués par des agissements comme cela mais est-ce que c'était l'endroit ? Je ne pense pas que c'était l'endroit". Richard Anconina n'épargne pas non plus l'acteur Jean-Pierre Darroussin qui, au moment de remettre un César, fait exprès de ne pas bien articuler le nom de Roman Polanski. "J'aime beaucoup Darroussin mais qu'est-ce qu'il a été s'énerver à bafouiller, c'est vraiment scolaire, on aurait dit une cour de récréation. Bafouiller le nom, ne pas le prononcer mais alors ne viens pas, ne le fait pas, c'est tout !"

Par Non Stop People TV