César 2020 : Roman Polanski absent, Marlène Schiappa "choquée" réagit

Depuis plusieurs semaines, la 45e édition des César fait la Une de l'actualité. En janvier dernier, la liste des nommés a été dévoilée par Florence Foresti, la maîtresse de cérémonie cette année. Et les 12 nominations pour le film "J'Accuse" de Roman Polanski ont provoqué une onde de choc chez les féministes. Depuis, le réalisateur est la cible récurrente de ces associations qui ont même appelé à voter contre l'oeuvre du cinéaste dans une "lettre ouverte" publiée dans Le Parisien.

La présence ou non de Roman Polanski aux César a fait la Une des médias jusqu'à ce que le réalisateur lui-même s'exprime à ce sujet. Jeudi 27 février, il a annoncé dans un communiqué qu'il renonçait à assister à la cérémonie retransmise en direct et en clair sur Canal+ ce vendredi 28 février. "Le déroulé de cette soirée, on le connaît à l'avance. Des activistes me menacent d'un lynchage public. Certains annoncent des démonstrations devant la salle Pleyel. D'autres comptent en faire une tribune de combat contre une gouvernance décriée". Il a également déclaré qu'il ne souhaitait pas "affronter un tribunal d'opinion autoproclamé prêt à fouler aux pieds les principes de l'État de droit pour que l'irrationnel triomphe à nouveau sans partage".

"Je n'ai pas à entrer dans une polémique"

Dans un entretien exclusif qu'elle a accordé à "Yahoo Actualités", Marlène Schiappa a été invitée à réagir à la décision de Roman Polanski de ne pas se rendre à la 45e édition des César. À la question : "Qu'avez-vous à répondre à Polanski ?", la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes a répondu : "Je n'ai pas à répondre à Monsieur Polanski dans la mesure où j'estime que je n'ai pas à entrer dans une polémique ou dans un échange par plateaux interposés. J'ai dit ce que j'avais à dire", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Il s'agit au contraire d'État de droit et je crois que l'État de droit et la présomption d'innocence, ça ne doit pas non plus se retourner contre les victimes. Ce que j'ai dit depuis le début, c'est que je ne comprendrais pas qu'une salle entière se lève et applaudisse Roman Polanski venant chercher une statuette le récompensant lui, comme réalisateur, comme scénariste, comme homme (...) Je serais choquée qu'une salle se lève et applaudisse".

